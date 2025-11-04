Confira a programação completa da Feira do Conhecimento 2025

Conexão & Capital, maior evento de conexões de inovação aberta do Ceará, ocorre dentro da programação da Feira do Conhecimento / Crédito: Thiago gaspar/Casa Civil-Ce



Evento gratuito celebra a ciência e a inovação no Ceará e reúne nomes como Renata Saldanha, Gabriela Prioli, Felipe Castanhari, Amyr Klink, grupo Ciência em Show, e mais atrações

De 6 a 8 de novembro, o Centro de Eventos do Ceará será palco de uma imersão em ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação. A Feira do Conhecimento 2025 (FdC) reúne estudantes, pesquisadores, startups e o público em geral em uma programação gratuita e diversa. Realizada pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), a FdC se consolida como o maior evento de popularização científica do Estado, promovendo o diálogo entre conhecimento, criatividade e futuro. Confira a programação completa Quinta-feira – 6/11

A programação tem início a partir das 14h, com a Solenidade de Abertura, que contará com a presença do governador Elmano de Freitas e o espetáculo Mobilis, do Balé da Edisca, unindo arte, movimento e inspiração.

Na sequência, às 16h, Renata Saldanha conduz o público com a palestra “Da escola para o palco da vida”. Logo depois, às 17h, a jornalista e comentarista Gabriela Prioli apresenta “IA e o Futuro em Transformação”, refletindo sobre os impactos da inteligência artificial no mundo contemporâneo. Encerrando o primeiro dia, às 18h, o navegador e escritor Amyr Klink sobe ao palco com a palestra “Viagem de polo a polo”, compartilhando experiências de superação e descobertas vividas em suas expedições. Nos palcos temáticos, o público poderá acompanhar debates e experiências voltadas à ciência e tecnologia. No Palco POP, as discussões giram em torno do empreendedorismo científico e do protagonismo feminino na área de tecnologia. No Palco TEC, a pauta se volta para temas como sustentabilidade, energia limpa e o futuro dos profissionais de tecnologia. Já o Palco Conexão destaca o papel das universidades, a interação entre grandes corporações e startups, e as soluções socioambientais que impulsionam uma nova economia. Sexta-feira - 7/11



Na sexta-feira, o evento segue com uma programação que une ciência, cultura digital e criatividade. Às 14h, o criador de conteúdo e divulgador científico Felipe Castanhari apresenta a palestra “Histórias que ficam: o segredo do conteúdo que atravessa o tempo”. Logo depois, às 15h, o mágico Jardel Beck traz o espetáculo “A mágica do amanhã”, misturando ciência e entretenimento. Às 16h, ocorre a Premiação Ceará Faz Ciência e Olimpíada Cearense de Relatividade e Quântica, celebrando jovens talentos da pesquisa e da inovação. O dia se encerra às 17h30 com o Ceará Awards, conduzido pela personalidade cearense, Aurineide Camurupim, em reconhecimento a iniciativas transformadoras do Estado. Os palcos paralelos da sexta-feira apresentam debates e painéis com nomes como Inácio Arruda, Mayara De Bona Hack, Rubem Paulo (AWS), Eiran Simis e Fábio Ortiz, discutindo temas como popularização da ciência, marketing de influência, mercado de games, cultura de inovação, segurança cibernética e inteligência artificial. As conversas refletem a força do Ceará como um polo criativo que conecta tecnologia, educação e impacto social.

Sábado – 8/11

No sábado, a Feira do Conhecimento encerra sua programação celebrando o aprendizado de forma lúdica e inspiradora. O dia começa às 10h30 com a Premiação OBMEP 2024, seguida, às 12h30, pelo espetáculo infantil “O barquinho e o pescador”, de Evan Teixeira. Às 15h, o grupo Ciência em Show sobe ao palco com o espetáculo “Loucos por Ciência”, misturando diversão e aprendizado de forma interativa. Às 16h, Joselma Oliveira apresenta “Empreendedorismo Motivacional”, e às 17h acontece a Premiação Robótica, Salão do Inventor e Games.