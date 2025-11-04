Confira a programação completa da Feira do Conhecimento 2025

Confira a programação completa da Feira do Conhecimento 2025Confira a programação completa da Feira do Conhecimento 2025, que acontece de 6 a 8 de novembro no Centro de Eventos do Ceará
Evento gratuito celebra a ciência e a inovação no Ceará e reúne nomes como Renata Saldanha, Gabriela Prioli, Felipe Castanhari, Amyr Klink, grupo Ciência em Show, e mais atrações
De 6 a 8 de novembro, o Centro de Eventos do Ceará será palco de uma imersão em ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação. A Feira do Conhecimento 2025 (FdC) reúne estudantes, pesquisadores, startups e o público em geral em uma programação gratuita e diversa. Realizada pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), a FdC se consolida como o maior evento de popularização científica do Estado, promovendo o diálogo entre conhecimento, criatividade e futuro.
Confira a programação completa
Quinta-feira – 6/11
A programação tem início a partir das 14h, com a Solenidade de Abertura, que contará com a presença do governador Elmano de Freitas e o espetáculo Mobilis, do Balé da Edisca, unindo arte, movimento e inspiração.
Na sequência, às 16h, Renata Saldanha conduz o público com a palestra “Da escola para o palco da vida”. Logo depois, às 17h, a jornalista e comentarista Gabriela Prioli apresenta “IA e o Futuro em Transformação”, refletindo sobre os impactos da inteligência artificial no mundo contemporâneo. Encerrando o primeiro dia, às 18h, o navegador e escritor Amyr Klink sobe ao palco com a palestra “Viagem de polo a polo”, compartilhando experiências de superação e descobertas vividas em suas expedições.
Nos palcos temáticos, o público poderá acompanhar debates e experiências voltadas à ciência e tecnologia. No Palco POP, as discussões giram em torno do empreendedorismo científico e do protagonismo feminino na área de tecnologia. No Palco TEC, a pauta se volta para temas como sustentabilidade, energia limpa e o futuro dos profissionais de tecnologia. Já o Palco Conexão destaca o papel das universidades, a interação entre grandes corporações e startups, e as soluções socioambientais que impulsionam uma nova economia.
Sexta-feira - 7/11
Na sexta-feira, o evento segue com uma programação que une ciência, cultura digital e criatividade. Às 14h, o criador de conteúdo e divulgador científico Felipe Castanhari apresenta a palestra “Histórias que ficam: o segredo do conteúdo que atravessa o tempo”. Logo depois, às 15h, o mágico Jardel Beck traz o espetáculo “A mágica do amanhã”, misturando ciência e entretenimento.
Às 16h, ocorre a Premiação Ceará Faz Ciência e Olimpíada Cearense de Relatividade e Quântica, celebrando jovens talentos da pesquisa e da inovação. O dia se encerra às 17h30 com o Ceará Awards, conduzido pela personalidade cearense, Aurineide Camurupim, em reconhecimento a iniciativas transformadoras do Estado.
Os palcos paralelos da sexta-feira apresentam debates e painéis com nomes como Inácio Arruda, Mayara De Bona Hack, Rubem Paulo (AWS), Eiran Simis e Fábio Ortiz, discutindo temas como popularização da ciência, marketing de influência, mercado de games, cultura de inovação, segurança cibernética e inteligência artificial. As conversas refletem a força do Ceará como um polo criativo que conecta tecnologia, educação e impacto social.
Sábado – 8/11
No sábado, a Feira do Conhecimento encerra sua programação celebrando o aprendizado de forma lúdica e inspiradora. O dia começa às 10h30 com a Premiação OBMEP 2024, seguida, às 12h30, pelo espetáculo infantil “O barquinho e o pescador”, de Evan Teixeira.
Às 15h, o grupo Ciência em Show sobe ao palco com o espetáculo “Loucos por Ciência”, misturando diversão e aprendizado de forma interativa. Às 16h, Joselma Oliveira apresenta “Empreendedorismo Motivacional”, e às 17h acontece a Premiação Robótica, Salão do Inventor e Games.
O encerramento fica por conta do Bloco do Baqueta, às 17h30, com um show que celebra o talento e a cultura cearense. Os palcos temáticos do último dia trazem ainda oficinas, workshops e trilhas sobre propriedade intelectual, cultura oceânica, software livre, audiovisual e empreendedorismo.
“A Feira do Conhecimento 2025 reafirma o papel do Ceará como um dos principais polos de inovação do Nordeste. Essa gama de atividades reforça a proposta de democratizar o acesso ao conhecimento e estimular o pensamento crítico, criativo e inovador. Em três dias de intensa programação, o evento nos inspira novas ideias, conecta talentos e mostra que o conhecimento é o caminho para transformar o futuro”, enfatiza a Secretária da Secitece, Sandra Monteiro.
Sobre a Feira do Conhecimento
A FdC 2025 é uma realização do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), e está marcada para os dias 6 a 8 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, com entrada gratuita. O evento se consolida como um rico espaço de popularização da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo no estado, reunindo público de todas as idades em experiências imersivas e educativas.
A Feira do Conhecimento 2025 conta com patrocínio master de Sebrae; patrocínio mega do SenaiCE, Banco do Nordeste, Horizon e Funcap; e patrocínio top de Wissen Tech, Supera, Unifor, Pardal e Zeiss. O evento tem apoio institucional de Ascende Jogos, Assespro/Seitac, Cagece, Etice, Fiocruz, Iris/LabGov, IFCE, Labomar/UFC, Loucos por Games, Pixels, UCEG e UniAri.
As inscrições e a programação geral podem ser acessadas no site oficial da Feira do Conhecimento: https://feiradoconhecimento.com.br.