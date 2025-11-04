Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ICC Biolabs abre inscrições para seleção de novas startups de saúde

Maior hub especializado em saúde do Norte e Nordeste vai selecionar startups para jornadas de incubação e aceleração com foco em inovação e impacto no setor
O ICC Biolabs, hub de inovação da Rede ICC Saúde, e o maior do Norte e Nordeste especializado em saúde, abriu inscrições para o Programa de Inovação de Startups de Saúde 2025. A iniciativa vai selecionar até novas startups para participar das Jornadas de Incubação e Aceleração, com o objetivo de impulsionar soluções tecnológicas, biotecnológicas e mercadológicas capazes de transformar o futuro da saúde no Brasil.

As startups interessadas podem se inscrever gratuitamente até o dia 10 de novembro de 2025, por meio do formulário disponível em https://forms.gle/3uxFsD6zjeKFhM4E6. O processo seletivo inclui três etapas eliminatórias (análise técnica, entrevistas e apresentação de pitch) e será conduzido por uma banca de especialistas da Rede ICC e do ecossistema de inovação.

O programa contempla duas modalidades:

•⁠ ⁠Jornada de Incubação: voltada a startups em fase inicial, desde a ideação até a prototipagem e início da operação de mercado;


•⁠ ⁠Jornada de Aceleração: destinada a startups com produto mínimo viável (MVP) já validado e em fase de tração e expansão comercial.

As startups selecionadas terão acesso a uma infraestrutura completa e a uma rede de conexões estratégicas com instituições públicas e privadas, investidores e especialistas em inovação em saúde. Além disso, as equipes contarão com mentorias, suporte técnico e oportunidades de integração com o ecossistema da Rede ICC, que reúne oito frentes de atuação, incluindo hospitais, faculdade, clínicas e centros de pesquisa,farmácia, tendo apoio para impulsionar o negócio, aprimorando desde o desenvolvimento sustentável do negócio, sua validação e prototipagem até seu desenvolvimento comercial, escala e tração nacional, captação de investimentos e internacionalização, possibilitando encurtar o tempo de crescimento até virar uma empresa referência na área da saúde.

Podem se inscrever startups com propostas inovadoras e escaláveis nas áreas de Health Technology e Biotechnology, abrangendo temas como educação da saúde, relacionamento com pacientes, gestão, farmacêutica, gestão hospitalar, apps para a saúde, análise de dados, telemedicina, agenda de serviços em saúde, suporte à decisão clínica, wearables, wellness, medtech e afins.

Sempre na vanguarda do conhecimento, a Rede ICC tem investido, ao longo de seus 80 anos de história, no desenvolvimento da inovação, perpassando não somente a área de tratamentos e técnicas inovadoras, mas soluções diversas para as diferentes frentes de atuação da saúde. A Rede ICC é pioneira no incentivo à inovação em saúde, por meio da disseminação da cultura da inovação, aceleração de startups e inovação aberta e está constantemente à procura de empresas (startups) que possam somar neste objetivo.

O resultado final das startups selecionadas será divulgado no dia 26 de novembro de 2025, e as atividades do programa terão início em 2 de dezembro de 2025. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

Sobre o ICC Biolabs

O ICC Biolabs é o hub de inovação da Rede ICC Saúde, criado em 2017 como estratégia de inovação da Rede para a criação de novos negócios e geração de valor na área da saúde. Hoje se configura como o maior Hub especializado em saúde do norte e nordeste. Em 2022, foi eleito Top 5 Ambientes de Inovação do Ceará pelo Prêmio Ceará Awards. Além de disseminar a cultura da inovação dentro da Rede ICC Saúde, trabalha iniciativas de Inovação Aberta e Venture Building, por meio dos programas de aceleração e incubação de startups nas áreas Heath e Biotech.

Com sede em Fortaleza (CE), o ICC Biolabs é reconhecido como referência nacional e integra a Rede de Inovação Aberta do Ceará (RIAS), mantendo ainda parcerias com o Sebrae, Associação Cearense de Inovação, Bossanova, Universidade de San Joseph, entre outras instituições.

Serviço

Seleção de Startups para o Programa de Desenvolvimento de Negócios Inovadores do ICC Biolabs
Prazo: de 27 de outubro a 10 de novembro de 2025
Edital e inscrições disponíveis em: https://iccbiolabs.com/programa-inovacao-startups-saude-2025-icc-biolabs/

