ICC Biolabs abre inscrições para seleção de novas startups de saúde

O ICC Biolabs, hub de inovação da Rede ICC Saúde, e o maior do Norte e Nordeste especializado em saúde, abriu inscrições para o Programa de Inovação de Startups de Saúde 2025. A iniciativa vai selecionar até novas startups para participar das Jornadas de Incubação e Aceleração, com o objetivo de impulsionar soluções tecnológicas, biotecnológicas e mercadológicas capazes de transformar o futuro da saúde no Brasil.

As startups interessadas podem se inscrever gratuitamente até o dia 10 de novembro de 2025, por meio do formulário disponível em https://forms.gle/3uxFsD6zjeKFhM4E6. O processo seletivo inclui três etapas eliminatórias (análise técnica, entrevistas e apresentação de pitch) e será conduzido por uma banca de especialistas da Rede ICC e do ecossistema de inovação. O programa contempla duas modalidades: •⁠ ⁠Jornada de Incubação: voltada a startups em fase inicial, desde a ideação até a prototipagem e início da operação de mercado;

•⁠ ⁠Jornada de Aceleração: destinada a startups com produto mínimo viável (MVP) já validado e em fase de tração e expansão comercial.

As startups selecionadas terão acesso a uma infraestrutura completa e a uma rede de conexões estratégicas com instituições públicas e privadas, investidores e especialistas em inovação em saúde. Além disso, as equipes contarão com mentorias, suporte técnico e oportunidades de integração com o ecossistema da Rede ICC, que reúne oito frentes de atuação, incluindo hospitais, faculdade, clínicas e centros de pesquisa,farmácia, tendo apoio para impulsionar o negócio, aprimorando desde o desenvolvimento sustentável do negócio, sua validação e prototipagem até seu desenvolvimento comercial, escala e tração nacional, captação de investimentos e internacionalização, possibilitando encurtar o tempo de crescimento até virar uma empresa referência na área da saúde. Podem se inscrever startups com propostas inovadoras e escaláveis nas áreas de Health Technology e Biotechnology, abrangendo temas como educação da saúde, relacionamento com pacientes, gestão, farmacêutica, gestão hospitalar, apps para a saúde, análise de dados, telemedicina, agenda de serviços em saúde, suporte à decisão clínica, wearables, wellness, medtech e afins. Sempre na vanguarda do conhecimento, a Rede ICC tem investido, ao longo de seus 80 anos de história, no desenvolvimento da inovação, perpassando não somente a área de tratamentos e técnicas inovadoras, mas soluções diversas para as diferentes frentes de atuação da saúde. A Rede ICC é pioneira no incentivo à inovação em saúde, por meio da disseminação da cultura da inovação, aceleração de startups e inovação aberta e está constantemente à procura de empresas (startups) que possam somar neste objetivo.

O resultado final das startups selecionadas será divulgado no dia 26 de novembro de 2025, e as atividades do programa terão início em 2 de dezembro de 2025. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]. Sobre o ICC Biolabs

O ICC Biolabs é o hub de inovação da Rede ICC Saúde, criado em 2017 como estratégia de inovação da Rede para a criação de novos negócios e geração de valor na área da saúde. Hoje se configura como o maior Hub especializado em saúde do norte e nordeste. Em 2022, foi eleito Top 5 Ambientes de Inovação do Ceará pelo Prêmio Ceará Awards. Além de disseminar a cultura da inovação dentro da Rede ICC Saúde, trabalha iniciativas de Inovação Aberta e Venture Building, por meio dos programas de aceleração e incubação de startups nas áreas Heath e Biotech.