Eduvem vence prêmio de Startup do Ano Ceará Awards

A Eduvem, que atua com inovação no setor de educação digital, venceu a principal categoria do prêmio Ceará Awards 2024, o de startup do ano, organizado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor A empresa concorreu com outras quatro startups indicadas por votação popular na internet e depois julgadas por um júri técnico. Entre as concorrentes, outro destaque foi a Urbis. Ambas as empresas foram aceleradas pela Casa Azul Ventures.

No caso da Eduvem, a empresa havia anunciado a captação de R$ 15 milhões. O montante foi conquistado em uma rodada Série A, a primeira desse tipo no Ceará, com a participação de investidores nacionais e internacionais, negociados pela aceleradora de startups.