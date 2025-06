Programa Hyper Jump oferece aceleração gratuita para startups de impacto no Ceará

Iniciativa da Casa Azul Ventures, em parceria com a Coalizão pelo Impacto, selecionará seis startups com soluções nas áreas de saúde, educação, meio ambiente ou energia limpa. Inscrições vão até 6 de junho

Segundo Gabriel Gurgueira, gerente de aceleração e impacto da Casa Azul, o programa foi criado para ajudar empreendedores a se prepararem melhor para rodadas de investimento. “Muitas startups não têm clareza sobre como passar por processos de captação de recursos com eficiência. O Hyper Jump busca reduzir a assimetria de risco entre investidores e investidas, ajudando as empresas a estruturarem sua governança e maximizarem seu valor”, explica.

A Casa Azul Ventures lançou o programa Hyper Jump , voltado para startups de base tecnológica com atuação em áreas de impacto socioambiental. A iniciativa, realizada em parceria com a Coalizão pelo Impacto, vai selecionar seis startups da Região Metropolitana de Fortaleza para um ciclo de aceleração de cinco meses, seguido por mais cinco meses de suporte contínuo.

Um dos atrativos do programa é o modelo equity significa que a empresa de aceleração oferece apoio e recursos, como mentorias e acesso a redes, sem exigir uma participação acionária (equity) na startup em troca desse apoio , que não exige participação societária das startups selecionadas. A proposta, segundo Gurgueira, é democratizar o acesso à aceleração e atrair iniciativas com maior capacidade de gerar impacto positivo.

As áreas de saúde, educação, meio ambiente e energia limpa foram priorizadas por sua relevância social e potencial de transformação. “Esses setores enfrentam desafios urgentes e acreditamos que soluções eficientes nessas áreas têm grande poder de impacto no presente e no futuro”, afirma Gurgueira.

Durante o programa, as startups contarão com mentorias especializadas em temas como Product-Market Fit, Go to Market e fundraising arrecadação de fundos , além de conexões com investidores de abrangência nacional, como ACE e DOMO Ventures.



A expectativa da Casa Azul é impulsionar negócios locais e fortalecer o ecossistema de impacto no Ceará. “Queremos oferecer capacitação relevante e acesso a oportunidades que ampliem o alcance das soluções desenvolvidas. Nosso papel é ser uma alavanca que potencialize o impacto dessas startups”, conclui Gurgueira.



As inscrições para o Hyper Jump seguem até 6 de junho de 2025, por meio do formulário disponível em: https://forms.gle/KSGrYjGUSLhXgops6. O edital pode ser consultado neste link.