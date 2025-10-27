Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza tem 2.145 vagas disponíveis pelo Sine Municipal

Há vagas para o primeiro emprego e funções com experiência, com seleções presenciais até o fim da semana
Mariah Salvatore Repórter
Quem está procurando emprego em Fortaleza tem boas oportunidades nesta semana. O Sine Municipal está com 2.145 vagas abertas em 222 profissões diferentes, distribuídas entre 347 empresas da cidade. As vagas são atualizadas diariamente e podem mudar conforme o preenchimento.

As vagas abrangem desde o primeiro emprego até funções que exigem experiência, em áreas como comércio, alimentação, serviços e indústria.

Principais cargos com vagas abertas

Entre as áreas com maior número de vagas estão:

  • Operador de telemarketing (ativo e receptivo) – 183 vagas
  • Consultor de vendas – 144 vagas
  • Auxiliar de limpeza – 113 vagas
  • Auxiliar de cozinha – 112 vagas
  • Operador de caixa – 109 vagas
  • Cumim – 90 vagas
  • Estoquista e garçom – 72 vagas cada
  • Atendente de balcão – 70 vagas
  • Auxiliar de linha de produção – 68 vagas


As oportunidades são variadas e incluem cargos com e sem exigência de experiência anterior.

Seleções presenciais acontecem até sexta-feira, 31

Além das vagas disponíveis, o Sine realiza cinco processos seletivos presenciais entre os dias 27 e 31 de outubro, nas unidades da Aldeota, Maraponga e Messejana. Ao todo, são 232 vagas ofertadas diretamente pelas empresas participantes.

Confira os destaques:

Supermercado Pinheiro – 160 vagas
Requisitos: Ensino Fundamental (60) e Médio completo (100), com experiência
Data: 28/10 (terça-feira) – 13h às 17h
Local: Sine Messejana (Rua Santa Clara de Assis, 580)


Apiguana – 4 vagas
Requisitos: Ensino Médio completo, com experiência
Data: 28/10 (terça-feira) – 8h às 12h
Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 – Sala 17)


McDonald’s – 50 vagas
Requisitos: Ensino Médio completo; primeiro emprego
Data: 29/10 (quarta-feira) – 13h às 17h
Local: Sine Messejana (Rua Santa Clara de Assis, 580)


Lan Lan Salgados – 6 vagas
Requisitos: Ensino Fundamental completo, sem experiência
Data: 30/10 (quinta-feira) – 8h às 12h
Local: Sine Maraponga (Rua Francisco Glicério, 290 – Regional 10)


Distribuidora Façanha – 12 vagas
Requisitos: Ensino Médio completo, sem experiência
Data: 31/10 (sexta-feira) – 13h às 17h
Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 – Sala 17)

Como se candidatar

Os interessados podem buscar atendimento gratuito em qualquer unidade do Sine Municipal de Fortaleza, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Unidades fixas:

  • Parquelândia – Rua Dom Lino, 485-547
  • Siqueira – Av. Augusto dos Anjos, 2466
  • Aldeota – Av. Santos Dumont, 2500, loja 17 (entrada pela Rua Tibúrcio Cavalcante)
  • Messejana – Rua Santa Clara de Assis, 580
  • Maraponga – Rua Francisco Glicério, 290 (Regional 10)

Atendimento remoto:
(85) 3771-6644
WhatsApp: (85) 99248-2066
E-mail: [email protected]

O Sine também mantém atendimento em postos avançados, localizados nos Cucas José Walter, Mondubim, Pici e Barra, além de unidades nas Secretarias Regionais e nos Centros de Referência do Empreendedor (CREs).

Serviço

Período: 27 a 31 de outubro
Instituição: Sine Municipal de Fortaleza
Canais oficiais: Canal Sine Municipal no WhatsApp e redes da Prefeitura de Fortaleza

