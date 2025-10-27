Fortaleza tem 2.145 vagas disponíveis pelo Sine Municipal

Há vagas para o primeiro emprego e funções com experiência, com seleções presenciais até o fim da semana

Quem está procurando emprego em Fortaleza tem boas oportunidades nesta semana. O Sine Municipal está com 2.145 vagas abertas em 222 profissões diferentes, distribuídas entre 347 empresas da cidade. As vagas são atualizadas diariamente e podem mudar conforme o preenchimento.

As vagas abrangem desde o primeiro emprego até funções que exigem experiência, em áreas como comércio, alimentação, serviços e indústria.



Principais cargos com vagas abertas



Entre as áreas com maior número de vagas estão:



Operador de telemarketing (ativo e receptivo) – 183 vagas

– 183 vagas Consultor de vendas – 144 vagas



– 144 vagas Auxiliar de limpeza – 113 vagas



– 113 vagas Auxiliar de cozinha – 112 vagas



– 112 vagas Operador de caixa – 109 vagas



109 vagas Cumim – 90 vagas



– 90 vagas Estoquista e garçom – 72 vagas cada



– 72 vagas cada Atendente de balcão – 70 vagas



– 70 vagas Auxiliar de linha de produção – 68 vagas



As oportunidades são variadas e incluem cargos com e sem exigência de experiência anterior.



Seleções presenciais acontecem até sexta-feira, 31



Além das vagas disponíveis, o Sine realiza cinco processos seletivos presenciais entre os dias 27 e 31 de outubro, nas unidades da Aldeota, Maraponga e Messejana. Ao todo, são 232 vagas ofertadas diretamente pelas empresas participantes.

