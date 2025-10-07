Saiba quem são os palestrantes da Feira do Empreendedor 2025

A jornalista Giuliana Morrone levará ao público uma visão integrada sobre como negócios de todos os portes podem incorporar ESG em sua estratégia. / Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

Três dias com uma programação com o objetivo de estimular novos negócios, apoiar empresas já existentes e difundir a cultura empreendedora. Assim será a Feira do Empreendedor, evento promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE), que começa nesta quarta-feira, 8 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Com programação diversificada, que inclui palestras, oficinas, arenas de negócios e networking, a Feira se consolida como um marco no calendário econômico e turístico do Ceará, destacando o potencial dos pequenos negócios e o compromisso com a sustentabilidade. Ao todo serão mais de 130 palestras com especialistas das mais diversas áreas, levando conhecimento e informações para o público participantes. Entre os destaques da programação estão nomes como Luis Justo, CEO da Rock World (Rock in Rio e The Town); Martha Gabriel, futurista, autora e referência internacional em inovação e negócios; João Branco, Top 10 CMO do Brasil (Forbes), especialista em marcas e propósito e Giuliana Morrone, jornalista e referência no debate sobre ESG.

Entre os nomes nacionais presentes no evento também estão a empreendedora Nega Lora, referência em autoestima e empoderamento feminino; a especialista e influenciadora em educação financeira, Nath Finanças; o ex-jogador e líder em projetos sociais, Raí, que trará reflexões sobre liderança e gestão e o ator e comunicador com trajetória no cinema, teatro e televisão, Murilo Rosa. Palestrantes: Luis Justo Eleito pela Bloomberg como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina em 2022. Com uma trajetória sólida como executivo, Justo construiu carreira liderando empresas brasileiras da indústria criativa com projeção internacional.

Após experiências no mercado financeiro e em uma consultoria multinacional, assumiu aos 28 anos a posição de CEO da Osklen, onde permaneceu por 11 anos, conduzindo a transformação e a expansão internacional da marca. Nos últimos 12 anos, Justo está à frente da Rock World, empresa responsável por projetos como The Town e o Rock in Rio.

Além de CEO, Luis Justo atua como palestrante, investidor e conselheiro de empresas e ONGs nacionais e internacionais, trazendo uma visão estratégica sobre negócios, inovação e economia criativa. Martha Gabriel Ícone multidisciplinar da América Latina nas áreas de negócios, tendências e inovação. Autora de best-sellers como Liderando o Futuro, Inteligência Artificial – do zero a superpoderes e Você, Eu e os Robôs, é futurista pelo IFTF, engenheira pela Unicamp, pós-graduada em Marketing e Design, mestre e PhD em Artes, além de possuir formação executiva no MIT.

Atualmente, é colunista do MIT Sloan Management Brasil e da MIT Technology Review Brasil, sendo reconhecida por sua visão estratégica e pela capacidade de traduzir o impacto das novas tecnologias na sociedade e nos negócios.

João Branco Eleito o profissional de Marketing mais admirado do Brasil pela Scopen. Reconhecido por sua trajetória marcante, João atuou como Vice-Presidente de Marketing do McDonald’s no Brasil e foi o responsável por liderar o time que transformou a marca em “Méqui”, alcançando recordes históricos de vendas e relevância junto ao público. Autor do livro “Desmarketize-se”, João Branco compartilha em suas palestras uma visão inovadora sobre consumo, marcas e propósito, trazendo reflexões práticas e inspiradoras para empreendedores de diferentes setores. Além disso, é professor e figura entre os Top 10 CMOs do Brasil, segundo a revista Forbes. Giuliana Morrone Com uma trajetória consolidada na comunicação, Giuliana conquistou um espaço de destaque para abordar o tema da ESG no Brasil por três razões principais: seu olhar abrangente sobre o conceito, sem fragmentá-lo; sua experiência em conectar práticas empresariais à agenda socioambiental; e sua capacidade de traduzir questões complexas em reflexões acessíveis e estratégicas.

Para ela, ESG não é a soma de práticas isoladas, mas uma transformação estrutural que impacta diretamente a competitividade das empresas e o futuro da economia. Ela levará ao público uma visão integrada sobre como negócios de todos os portes podem incorporar ESG em sua estratégia, fortalecendo a reputação, ampliando oportunidades de mercado e promovendo impacto positivo na sociedade. Nath Finanças Nathália Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças, uma das vozes mais influentes do país quando o assunto é educação financeira prática e acessível. Aos 26 anos, Nath já construiu uma trajetória de destaque como CEO e criadora da Nath Finanças e da edtech Nath Play, além de empresária, escritora, administradora, investidora e palestrante. Atualmente, é graduanda em Ciências Econômicas pela PUC e pós-graduanda em Gestão Financeira pela FGV, consolidando seu papel de liderança no setor.