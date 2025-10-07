Saiba quem são os palestrantes da Feira do Empreendedor 2025

Saiba quem são os palestrantes da Feira do Empreendedor 2025Entre os palestrantes do evento estão, Raí, Martha Gabriel, Nath Finanças, Luis Justo, Giuliana Morrone, Nega Lora, João Branco e Murilo Rosa
Três dias com uma programação com o objetivo de estimular novos negócios, apoiar empresas já existentes e difundir a cultura empreendedora.
Assim será a Feira do Empreendedor, evento promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE), que começa nesta quarta-feira, 8 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.
Com programação diversificada, que inclui palestras, oficinas, arenas de negócios e networking, a Feira se consolida como um marco no calendário econômico e turístico do Ceará, destacando o potencial dos pequenos negócios e o compromisso com a sustentabilidade.
Ao todo serão mais de 130 palestras com especialistas das mais diversas áreas, levando conhecimento e informações para o público participantes.
Entre os destaques da programação estão nomes como Luis Justo, CEO da Rock World (Rock in Rio e The Town); Martha Gabriel, futurista, autora e referência internacional em inovação e negócios; João Branco, Top 10 CMO do Brasil (Forbes), especialista em marcas e propósito e Giuliana Morrone, jornalista e referência no debate sobre ESG.
Entre os nomes nacionais presentes no evento também estão a empreendedora Nega Lora, referência em autoestima e empoderamento feminino; a especialista e influenciadora em educação financeira, Nath Finanças; o ex-jogador e líder em projetos sociais, Raí, que trará reflexões sobre liderança e gestão e o ator e comunicador com trajetória no cinema, teatro e televisão, Murilo Rosa.
Palestrantes:
Luis Justo
Eleito pela Bloomberg como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina em 2022. Com uma trajetória sólida como executivo, Justo construiu carreira liderando empresas brasileiras da indústria criativa com projeção internacional.
Após experiências no mercado financeiro e em uma consultoria multinacional, assumiu aos 28 anos a posição de CEO da Osklen, onde permaneceu por 11 anos, conduzindo a transformação e a expansão internacional da marca. Nos últimos 12 anos, Justo está à frente da Rock World, empresa responsável por projetos como The Town e o Rock in Rio.
Além de CEO, Luis Justo atua como palestrante, investidor e conselheiro de empresas e ONGs nacionais e internacionais, trazendo uma visão estratégica sobre negócios, inovação e economia criativa.
Martha Gabriel
Ícone multidisciplinar da América Latina nas áreas de negócios, tendências e inovação. Autora de best-sellers como Liderando o Futuro, Inteligência Artificial – do zero a superpoderes e Você, Eu e os Robôs, é futurista pelo IFTF, engenheira pela Unicamp, pós-graduada em Marketing e Design, mestre e PhD em Artes, além de possuir formação executiva no MIT.
Atualmente, é colunista do MIT Sloan Management Brasil e da MIT Technology Review Brasil, sendo reconhecida por sua visão estratégica e pela capacidade de traduzir o impacto das novas tecnologias na sociedade e nos negócios.
João Branco
Eleito o profissional de Marketing mais admirado do Brasil pela Scopen. Reconhecido por sua trajetória marcante, João atuou como Vice-Presidente de Marketing do McDonald’s no Brasil e foi o responsável por liderar o time que transformou a marca em “Méqui”, alcançando recordes históricos de vendas e relevância junto ao público.
Autor do livro “Desmarketize-se”, João Branco compartilha em suas palestras uma visão inovadora sobre consumo, marcas e propósito, trazendo reflexões práticas e inspiradoras para empreendedores de diferentes setores. Além disso, é professor e figura entre os Top 10 CMOs do Brasil, segundo a revista Forbes.
Giuliana Morrone
Com uma trajetória consolidada na comunicação, Giuliana conquistou um espaço de destaque para abordar o tema da ESG no Brasil por três razões principais: seu olhar abrangente sobre o conceito, sem fragmentá-lo; sua experiência em conectar práticas empresariais à agenda socioambiental; e sua capacidade de traduzir questões complexas em reflexões acessíveis e estratégicas.
Para ela, ESG não é a soma de práticas isoladas, mas uma transformação estrutural que impacta diretamente a competitividade das empresas e o futuro da economia. Ela levará ao público uma visão integrada sobre como negócios de todos os portes podem incorporar ESG em sua estratégia, fortalecendo a reputação, ampliando oportunidades de mercado e promovendo impacto positivo na sociedade.
Nath Finanças
Nathália Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças, uma das vozes mais influentes do país quando o assunto é educação financeira prática e acessível.
Aos 26 anos, Nath já construiu uma trajetória de destaque como CEO e criadora da Nath Finanças e da edtech Nath Play, além de empresária, escritora, administradora, investidora e palestrante. Atualmente, é graduanda em Ciências Econômicas pela PUC e pós-graduanda em Gestão Financeira pela FGV, consolidando seu papel de liderança no setor.
Com uma linguagem simples e direta, Nath Finanças vem transformando a forma como milhares de brasileiros entendem e lidam com dinheiro, mostrando que o conhecimento financeiro pode e deve ser democrático.
Nega Lora
A empreendedora Dani, conhecida carinhosamente como Nega Lora, conquistou clientes e seguidoras ao longo de sua trajetória com um trabalho voltado para a valorização da autoimagem positiva.
Mãe do Otávio, de 8 anos, Dani é reconhecida pela forma apaixonada com que atua para transformar a vida das mulheres. Seja em sua loja ou em palestras, ela tem como missão elevar a autoestima, transmitindo confiança, força e alegria. Como costuma dizer, nenhuma cliente ou participante sai da sua presença da mesma forma que chegou, todas saem melhores, com um sorriso no rosto e renovadas em sua autoconfiança.
Na Feira do Empreendedor, Nega Lora irá compartilhar sua história inspiradora e mostrar como empreender com propósito pode impactar vidas e fortalecer negócios. Sua participação é um convite para refletir sobre o papel da autoestima na jornada empreendedora e no empoderamento feminino.
Murilo Rosa
O ator e apresentador Murilo Rosa é reconhecido pelo público brasileiro e internacional por sua versatilidade artística e carisma. Com uma sólida carreira no cinema, no teatro e na televisão, soma sucessos em diferentes formatos e, mais recentemente, conquistou um dos maiores reconhecimentos da indústria audiovisual: o Emmy Internacional de Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro, como apresentador do reality “A Ponte – The Bridge Brasil”.
Na Feira do Empreendedor, Murilo Rosa vai compartilhar sua experiência como comunicador e sua trajetória multifacetada, mostrando como inovação, adaptação e autenticidade podem ser diferenciais valiosos para profissionais e empreendedores.
Raí
Raí Souza Vieira de Oliveira, o eterno Raí, ex-jogador de futebol considerado um dos maiores meio-campistas de sua geração. Reconhecido por sua trajetória vitoriosa nos gramados, Raí também construiu um legado fora do esporte, atuando em projetos sociais e se consolidando como palestrante de destaque.
Em suas palestras, o ex-atleta aborda temas essenciais para o mundo dos negócios e da gestão, como liderança, resiliência, trabalho em equipe e gestão de conflitos, inspirando gestores e empreendedores a aplicarem valores do esporte em seus próprios desafios. Na Feira do Empreendedor, Raí falará também sobre inclusão social, gestão de talentos e propósito coletivo, reforçando a importância de liderar com visão humana e inovadora em tempos de transformação.
Com um legado que ultrapassa as quatro linhas, Raí levará ao público reflexões que unem esporte, sociedade e negócios, mostrando que o verdadeiro sucesso se constrói com propósito e impacto positivo.
Serviço:
Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit
Data: 8 a 10 de outubro
Hora: 14h às 22h
Local: Centro de Eventos do Ceará – Av. Washington Soares, 999 – Edson Queiroz, Fortaleza
Inscrições: https://sebraeceara.com.br/
