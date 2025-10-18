Fortaleza tem 2.098 vagas disponíveis pelo Sine Municipal

Fortaleza tem 2.098 vagas disponíveis pelo Sine MunicipalSeleção para supermercado oferece, por exemplo, cerca de 160 possibilidades de emprego, nesta terça-feira, 21
O mercado de trabalho em Fortaleza está aquecido com a oferta de 2.098 vagas de emprego disponibilizadas pelo Sine Municipal.
As oportunidades incluem os setores de indústria, comércio e serviços, sendo algumas das principais funções disponíveis:
- Operador de telemarketing ativo e receptivo - 283
- Operador de caixa - 120
- Auxiliar de cozinha - 115
- Auxiliar de limpeza - 81
- Auxiliar de linha de produção - 78
- Estoquista - 71
- Atendente de loja - 62
- Atendente de balcão - 53
- Costureira em geral - 52
Além dessas vagas abertas, o Sine realiza cinco processos seletivos presenciais nas unidades Aldeota e Messejana, totalizando 315 vagas. Confira!
Supermercado Pinheiro – 160 vagas
Requisitos: ensino fundamental completo (60 vagas) e ensino médio completo (100 vagas), com experiência
Data: 21/10 (terça-feira)
Horário: 13h às 17h
Local: Sine Messejana (Rua Santa Clara de Assis, 580)
Freitas Varejo – 52 vagas
Requisitos: ensino fundamental completo (sete vagas) e ensino médio completo (45 vagas), com experiência
Data: 21/10 (terça-feira)
Horário: 8h às 12h
Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 - sala 17 - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)
Meison – 4 vagas
Requisitos: cursando ensino superior – 4° semestre e técnico
Data: 21/10 (terça-feira)
Horário: 13h às 17h
Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 - sala 17 - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)
Vignoli – 18 vagas
Requisitos: ensino fundamental completo (nove vagas) e ensino médio completo (nove vagas), com experiência
Data: 22/10/2025 (quarta-feira)
Horário: 8h às 17h
Local: Sine Messejana (Rua Santa Clara de Assis, 580)
Supermercado Frangolândia – 81 vagas
Requisitos: ensino fundamental completo (13 vagas) e ensino médio completo (68 vagas), com experiência
Data: 23/10 (quinta-feira)
Horário: 8h às 12h
Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 - sala 17 - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)
Nesta semana também acontece um mutirão de atendimento junto com outros equipamentos e serviços da Prefeitura de Fortaleza.
Mutirão de Atendimento
Data: 22/10 (quarta-feira)
Horário: 8h às 12h
Local: Faculdade de Direito da UFC (Rua Meton de Alencar, s/n - Centro)
Como se candidatar
O Sine Municipal realiza atendimento presencial e remoto. Além de acesso às vagas, os trabalhadores podem receber orientação profissional, apoio na elaboração de currículo e auxílio para o cadastro no seguro-desemprego. Já as empresas podem anunciar novas oportunidades.
Os interessados podem entrar em contato pelos canais:
- WhatsApp e telefone: (85) 99432-1700 (para trabalhadores) | (85) 99248-2066 (exclusivo para empregadores)
- E-mail: [email protected]
Postos de atendimento presencial:
- Sine Parquelândia – Av. Jovita Feitosa, 1264
- Sine Siqueira – Av. Augusto dos Anjos, 2466
- Sine Aldeota – Av. Santos Dumont, 2500 – loja 17 (entrada pela Rua Tibúrcio Cavalcante)
O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
