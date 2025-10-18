Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza tem 2.098 vagas disponíveis pelo Sine Municipal

Fortaleza tem 2.098 vagas disponíveis pelo Sine Municipal

Seleção para supermercado oferece, por exemplo, cerca de 160 possibilidades de emprego, nesta terça-feira, 21
Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O mercado de trabalho em Fortaleza está aquecido com a oferta de 2.098 vagas de emprego disponibilizadas pelo Sine Municipal.

 

Leia mais

As oportunidades incluem os setores de indústria, comércio e serviços, sendo algumas das principais funções disponíveis:

  • Operador de telemarketing ativo e receptivo - 283
  • Operador de caixa - 120
  • Auxiliar de cozinha - 115
  • Auxiliar de limpeza - 81
  • Auxiliar de linha de produção - 78
  • Estoquista - 71
  • Atendente de loja - 62
  • Atendente de balcão - 53
  • Costureira em geral - 52

Além dessas vagas abertas, o Sine realiza cinco processos seletivos presenciais nas unidades Aldeota e Messejana, totalizando 315 vagas. Confira!

Supermercado Pinheiro – 160 vagas
Requisitos: ensino fundamental completo (60 vagas) e ensino médio completo (100 vagas), com experiência
Data: 21/10 (terça-feira)
Horário: 13h às 17h
Local: Sine Messejana (Rua Santa Clara de Assis, 580)

Freitas Varejo – 52 vagas
Requisitos: ensino fundamental completo (sete vagas) e ensino médio completo (45 vagas), com experiência
Data: 21/10 (terça-feira)
Horário: 8h às 12h
Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 - sala 17 - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)

Meison – 4 vagas
Requisitos: cursando ensino superior – 4° semestre e técnico
Data: 21/10 (terça-feira)
Horário: 13h às 17h
Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 - sala 17 - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)

Vignoli – 18 vagas
Requisitos: ensino fundamental completo (nove vagas) e ensino médio completo (nove vagas), com experiência
Data: 22/10/2025 (quarta-feira)
Horário: 8h às 17h
Local: Sine Messejana (Rua Santa Clara de Assis, 580)

Supermercado Frangolândia – 81 vagas
Requisitos: ensino fundamental completo (13 vagas) e ensino médio completo (68 vagas), com experiência
Data: 23/10 (quinta-feira)
Horário: 8h às 12h
Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 - sala 17 - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)

Nesta semana também acontece um mutirão de atendimento junto com outros equipamentos e serviços da Prefeitura de Fortaleza.

Mutirão de Atendimento
Data: 22/10 (quarta-feira)
Horário: 8h às 12h
Local: Faculdade de Direito da UFC (Rua Meton de Alencar, s/n - Centro)

Como se candidatar

O Sine Municipal realiza atendimento presencial e remoto. Além de acesso às vagas, os trabalhadores podem receber orientação profissional, apoio na elaboração de currículo e auxílio para o cadastro no seguro-desemprego. Já as empresas podem anunciar novas oportunidades.

Os interessados podem entrar em contato pelos canais:

  • WhatsApp e telefone: (85) 99432-1700 (para trabalhadores) | (85) 99248-2066 (exclusivo para empregadores)
  • E-mail: [email protected]

Postos de atendimento presencial:

  • Sine Parquelândia – Av. Jovita Feitosa, 1264
  • Sine Siqueira – Av. Augusto dos Anjos, 2466
  • Sine Aldeota – Av. Santos Dumont, 2500 – loja 17 (entrada pela Rua Tibúrcio Cavalcante)

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

empregos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar