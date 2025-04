Ceará está com mais de 3 mil vagas abertas no IDT/Sine; confira

Para Fortaleza, são mais de mil oportunidades, com destaque para as voltadas à função de teleoperador . Veja mais abaixo a lista completa.

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está com 3.041 vagas de emprego abertas nas suas Unidades de Atendimento em todo o Ceará, sendo 336 delas exclusivas a pessoas com deficiência (PCD).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre os diversos setores e ocupações, há também uma oferta considerável para pedreiros, auxiliares de linha de produção, ajudante de carga e descarga de mercadoria, fiscal de prevenção de perdas, entre outros.

Já em Juazeiro do Norte são 100 vagas destinadas para auxiliares de linha de produção. Ainda no setor industrial, a unidade do IDT/Sine em Morada Nova está com 65 oportunidades para trabalhadores da confecção de calçados.

A relação completa das oportunidades está disponível no portal da instituição, onde os interessados em participar das seleções podem agendar atendimento.

Também é possível ir diretamente a alguma das 18 unidades do IDT no estado para atendimento presencial portando RG, CPF, currículo atualizado, Carteira de Trabalho física ou digital e laudo médico, no caso do público PCD.