Fortaleza tem 1.332 vagas disponíveis pelo Sine Municipal

As oportunidades incluem os setores de indústria, comércio e serviços, sendo algumas das principais funções disponíveis:

O mercado de trabalho em Fortaleza está aquecido com a oferta de 1.332 vagas de emprego disponibilizadas pelo Sine Municipal .

Vendedor interno – 116 vagas



Auxiliar de linha de produção – 115 vagas



Teleoperador – 85 vagas



Fiscal de loja e fiel de depósito – 49 vagas



Costureiras em geral – 41 vagas

Além disso, há um aumento na oferta de oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). Empresas têm procurado o Sine Municipal para inclusão desse público no mercado de trabalho. Entre as vagas para PCDs, destacam-se: