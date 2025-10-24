Ceará é prioritário na economia digital do País, diz ministro

Frederico de Siqueira Filho esteve em Fortaleza para a inauguração do data center da Tecto / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Ceará é “o estado prioritário para o Brasil” quando o assunto é a economia digital, afirmou o ministro Frederico de Siqueira Filho (Comunicações). Ele se refere ao que envolve, principalmente, infraestrutura de fibra óptica e data centers. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Hoje, Fortaleza tem a segunda maior conectividade do mundo, com 17 cabos submarinos de fibra óptica conectando África, Europa e Américas Central e do Norte ao Brasil. Além disso, possui o maior número de data centers do Nordeste e o 4º do País.

Este setor foi o que trouxe o ministro à capital cearense. Siqueira Filho esteve na Praia do Futuro para a inauguração do data center Mega Lobster, da Tecto - braço da V.Tal para o segmento. O empreendimento foi alvo de R$ 550 milhões para uma infraestrutura de 20 MW - o maior da Capital e do Nordeste. “Isso é parte do que vem sendo feito ao longo dos últimos anos, onde o Ceará se tornou esse grande hub tecnológico, integrando as várias redes de várias regiões do País”, declarou. Mais investimentos O ministro também comentou os esforços do Governo Federal para aprovar, no Congresso, o projeto do Redata. Previsto para começar em 2026, o documento estimula o setor de data center no Brasil e estabelece regras sustentáveis e de segurança para a instalação dos empreendimentos. Uso de energias renováveis e percentuais de investimentos para pesquisa e desenvolvimento e processamento de informações em território brasileiro fazem parte das metas estabelecidas no texto apresentado como medida provisória pelo governo.

“O que está sendo proposto atrairá ainda mais investidores que acreditam na infraestrutura tecnológica do Ceará, que está pronta, e também a chegada de novos cabos (submarinos)”, acrescentou. Posicionamento traz vantagens Affonso Nina, presidente executivo da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), reforçou o dito pelo ministro ao avaliar que a infraestrutura montada em Fortaleza juntamente com a localização estratégica torna a cidade uma forte competidora neste novo momento da economia digital. Isso porque a legislação pretendida pelo Governo Federal quer dar condições iguais em termos de incentivos fiscais para todas as cidades brasileiras atraírem equipamentos como data centers.