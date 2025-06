Chile e Google concordam em instalar 1º cabo de fibra óptica entre América do Sul e Ásia-Pacífico

Até agora, a conexão digital do sul do continente americano é feita apenas por linhas que passam pelo norte.

O Chile e o Google assinaram nesta quarta-feira (4) um acordo para a instalação do primeiro cabo submarino de fibra óptica que conectará a América do Sul à região Ásia-Pacífico, uma alternativa às rotas existentes que proporcionará maior velocidade de conexão entre essas regiões.

"Este cabo não apenas responde a uma necessidade técnica, mas também representa um compromisso com a resiliência, a diversificação de rotas digitais e a abertura de novas possibilidades de colaboração internacional", disse o chanceler chileno, Alberto van Klaveren, na cerimônia de assinatura do acordo.

A iniciativa é "a primeira a conectar diretamente a América do Sul e a Ásia-Pacífico", segundo o Google, e deve estar operacional em 2027.

O chamado cabo "Humboldt" passará pelo Pacífico, conectando a região chilena de Valparaíso a Sydney, na Austrália, passando pela Polinésia Francesa, com uma extensão total de 14.800 quilômetros.

O cabo tem o potencial de beneficiar países vizinhos como Argentina, Paraguai e Brasil.

"Em um contexto internacional marcado por crescentes tensões geopolíticas e por uma competição estratégica que também se manifesta no âmbito das tecnologias emergentes, iniciativas como o projeto Humboldt adquirem uma relevância particular", acrescentou o chanceler.

Com o contrato assinado, é criada a Humboldt Connect, a primeira empresa que o Google estabelece no mundo em parceria com um Estado; neste caso, a empresa chilena Desarollo País, focada em gerar investimentos para projetos estratégicos para o Chile.