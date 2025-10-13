Data Center do TikTok: obras começam em 6 meses, diz Silveira

Brasil mira liderança global em data centers e projeta R$ 2 trilhões em investimentos na próxima década / Crédito: FERNANDA BARROS

Com a Medida Provisória do Redata, que cria uma série de estímulos para a atração de data centers no Brasil, as obras para recepcionar o projeto do Data Center do TikTok, no Ceará, devem começar em seis meses. A projeção foi dada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante o Fórum Esfera em Belém (PA). O projeto da Casa dos Ventos em parceria com a ByteDance, dona do TikTok, no município de Caucaia tem investimento estimado em R$ 50 bilhões.

A meta é movimentar até R$ 2 trilhões em investimentos na próxima década, consolidando o país como potência da chamada Indústria 4.0.

Além do setor digital, o ministro ressaltou a importância da agenda de descarbonização da Amazônia, que prevê R$ 5 bilhões em investimentos até 2030 com o programa Energias da Amazônia.

O plano busca substituir o uso de óleo diesel em sistemas isolados por fontes renováveis, reduzindo custos e emissões. “Estamos descarbonizando o pulmão do planeta e levando desenvolvimento para a região”, pontuou.