Governo do Ceará promete água de reúso para instalar data center 

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, prometeu um sistema de tratamento de água para abastecer as empresas de armazenamento e processamento de dados, os data centers, que se instalarem no estado. O complexo do Porto do Pecém, região metropolitana de Fortaleza, vai receber o novo polo industrial.

“Estamos já em plena execução, em parceria com o setor privado, de construção de uma estação de tratamento que vamos oferecer para indústria que está no Porto do Pecém. Utilizaremos água de reúso do esgoto”, afirmou Os data center consomem muita água, usada no resfriamento de equipamentos. E é justamente o fato de demandarem água que a instalação dessas empresas no Ceará, estado com histórico de secas graves, tem gerado preocupação. Além de prometer água de reuso, Freitas disse que as indústrias que vão se instalar no estado já não demandam tanta água. “O datacenter que está sendo negociado para o estado do Ceará tem inovações tecnológicas. O consumo de água não é grande”, acrescentou.

A nova tecnologia tem como base o uso de sistemas fechados, sem exigir o reabastecimento. Além de água, os data centers consomem muita energia. Por isso, o Brasil é visto como alternativa interessante para o setor, já que a matriz elétrica é majoritariamente renovável. Em 2024, os 189 data centers em funcionamento no Brasil consumiram 1,7% de toda a energia produzida no país, cerca de 11,3 TWh (terawatts-hora). O dado é da Brasscom, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais. O consumo é equivalente ao das cidades de Fortaleza e Salvador juntas, considerando o consumo médio de energia elétrica por habitante, calculado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Em maio, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) autorizou a implantação de dois projetos de datacenter no Ceará. Os dois vão ficar no Complexo do Pecém. Mas o segundo projeto ainda está condicionado à ampliação da rede de transmissão de energia do estado. Segundo o ONS, “os dois datacenters conectados à Rede Básica do Nordeste “ representam carga significativa para o sistema elétrico da região”. Na última quarta-feira (17), o presidente Lula assinou medida provisória que cria o Redata, o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center no Brasil. A medida zera a cobrança do IPI, PIS e Cofins para compra de equipamentos do setor - uma renúncia fiscal de R$ 7,5 bilhões em três anos

A medida foi celebrada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin: “traz soberania digital, incremento à produtividade, isso fortalece a inteligência artificial. É um passo importante.” Quanto ao Ceará, Alckmin avalia que o estado está preparado para receber o novo polo tecnológico: “O Ceará tem tudo: tem cabos, energia abundante, energia renovável, ou seja, vem ao encontro de uma vocação do estado”. A previsão da Brasscom é de que até 2029, com a instalação de novos datacenters o consumo de energia elétrica pode mais que dobrar, chegando a 3,6% da energia produzida no Brasil.