ADVB-CE lança selo técnico abre inscrições Prêmio Top de Vendas 2025

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, regional Ceará (ADVB-CE) abriu as inscrições para o Prêmio Top de Vendas 2025, evento que busca reconhecer práticas e resultados em vendas e marketing no estado. A cerimônia está prevista para 25 de novembro, em Fortaleza, e os finalistas serão anunciados em 5 de novembro.



A edição 2025 do Prêmio Top de Vendas, promovida pela ADVB-CE, chega ao Ceará pela primeira vez com o objetivo declarado de valorizar profissionais e empresas que apresentam estratégias comerciais, resultados consistentes e iniciativas centradas na experiência do cliente.

Segundo a entidade, a premiação contempla dez categorias, cinco dedicadas a pessoas físicas e cinco a empresas e veículos, e inclui, como benefício adicional, três meses de consultoria oferecidos pela Gomes de Matos Consultoria.

“Para o mercado cearense, o Top de Vendas é uma espécie de chancela de reconhecimento para os profissionais que atuam no setor comercial”, afirmou Wladson Sidney, presidente da ADVB-CE, em entrevista ao O POVO.

