São Paulo: relatório de fundo aponta queda na dívida bancária e R$ 233 milhões em vendas

Tricolor precisou vender mais jogadores até setembro de 2025 para equilibrar as finanças, de acordo com relatório / Crédito: Jogada 10

A situação financeira do São Paulo teve uma melhora de janeiro a setembro de 2025. É o que aponta um novo relatório montado pela Outfield. parceira da Galapagos no fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) do clube. Assim, o endividamento total do Tricolor caiu de R$ 968 milhões em dezembro de 2024 para R$ 912 milhões em setembro de 2025. Entre os motivos é a queda do endividamento bancário, que saiu de R$ 259,2 milhões no ano passado para R$ 202,2 nesta temporada.

LEIA MAIS: Após polêmicas, Grêmio x São Paulo terá árbitro gerente de serralheria O Relatório da Diretoria Financeira aponta ainda que o São Paulo quitou parcelamentos bancários e dívidas fiscais no valor de R$ 15 milhões, além de acertar R$ 2,7 milhões em débitos referentes a direitos federativos e intermediações. O futebol do São Paulo gastou R$ 309,3 milhões até setembro de 2025. A despesa da base foi de R$ 39,7 milhões, enquanto o valor investido em atletas profissionais chegou a R$ 35,4 milhões. Apesar de não ter adquirido novos atletas com a compra dos direitos econômicos, o Tricolor fez negócios que exigiram pagamento de luvas, além de renovações de contrato. São Paulo arrecada mais de R$ 230 em vendas de jogadores Dessa maneira, o clube gastou R$ 384,5 milhões, além de um desenquadramento de R$ 91 milhões, que equivalem a 31% do orçado. Apesar disso, os ajustes no futebol “ainda não foram suficientes para o cumprimento do Covenant (cláusula restritiva), tendo criado a necessidade de incrementar receitas de transferências de atletas para equilibrar o caixa e chegar ao superávit”.