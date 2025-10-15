Vendas do varejo no Ceará emendam terceira alta e sobem 1,5% em agosto

Vendas de artigos farmacêuticos tiveram alta de 9,7% e influenciaram resultado do setor / Crédito: FERNANDA BARROS

As vendas do comércio cearense emendaram a terceira alta mensal consecutiva e subiram 1,5% em agosto, no comparativo com o mês imediatamente anterior. O resultado ficou acima da média nacional (0,2%) e o terceiro melhor indicador entre as unidades federativas. Está atrás apenas dos indicadores do Rio Grande do Norte (2,5%); Maranhão (2,5%) e Paraíba (1,9%).

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados divulgados nesta quarta-feira, dia 15, na Pesquisa Mensal do Comércio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram também um avanço de 2,3% ante agosto de 2024 e de 2,9% no acumulado do ano. Em 12 meses, a alta é de 3,9%. Frente a agosto de 2024, o comércio varejista brasileiro apresentou resultados positivos em 16 das 27 Unidades da Federação, com destaque para o Rio Grande do Norte (7,3%), Maranhão (4,3%) e Paraíba (4,0%). Do lado negativo constam 11 taxas, com destaque para Tocantins (-9,2%), Piauí (-4,2%) e Roraima (-2,1%). Confira o desempenho das vendas por segmento no Ceará De acordo com o IBGE, das oito grandes atividades pesquisadas na PMC, em seis o volume de vendas cresceu em relação a agosto de 2024.

No recorte dos setores, variaram positivamente em volume de vendas, em relação ao mesmo mês do ano anterior, os setores da Construção Civil (2%) e Atacado Especializado de Produtos Alimentícios, bebidas e fumo (3,2%). Já as vendas de veículos, motocicletas, partes e peças tiveram variação negativa de 0,2%. No Brasil, o comércio varejista ampliado, cresceu 0,9% em agosto na comparação com julho. Frente a agosto de 2024, houve queda de 2,1%, completando três meses de perdas. No ano e em 12 meses, o varejo ampliado acumula -0,4% e 0,7%, respectivamente. O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, explica que o comércio apresenta cenário de sustentação de uma base ainda alta, já que março é o pico da série com ajuste sazonal.