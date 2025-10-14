Bolsas da Europa operam em baixa, com retomada de temores sobre comércio EUA-China

São Paulo, 14/10/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, revertendo o tom positivo do pregão anterior, à medida que temores sobre a relação comercial entre EUA e China voltaram à tona, apesar da recente postura mais apaziguadora do presidente americano, Donald Trump.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,40%, a 564,39 pontos.

No fim de semana, Trump adotou tom mais ameno em relação à China e disse que "tudo ficaria bem", dias após ameaçar tarifar os produtos chineses em 100%, em resposta ao endurecimento por Pequim de regras para exportação de terras raras.

De qualquer forma, a situação das negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo continua incerta, embora Trump tenha dito que poderá se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, ainda este mês, às margens de uma cúpula regional.

Entre ações individuais, a da Michelin tombava 8,4% em Paris no horário acima, após a fabricante francesa de pneus cortar seu guidance para o ano, diante do agravamento das condições de mercado, incluindo o impacto das tarifas do governo Trump, e de uma forte queda nas vendas da América do Norte.