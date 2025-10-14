Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa operam em baixa, com retomada de temores sobre comércio EUA-China

Bolsas da Europa operam em baixa, com retomada de temores sobre comércio EUA-China

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/10/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, revertendo o tom positivo do pregão anterior, à medida que temores sobre a relação comercial entre EUA e China voltaram à tona, apesar da recente postura mais apaziguadora do presidente americano, Donald Trump.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,40%, a 564,39 pontos.

No fim de semana, Trump adotou tom mais ameno em relação à China e disse que "tudo ficaria bem", dias após ameaçar tarifar os produtos chineses em 100%, em resposta ao endurecimento por Pequim de regras para exportação de terras raras.

De qualquer forma, a situação das negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo continua incerta, embora Trump tenha dito que poderá se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, ainda este mês, às margens de uma cúpula regional.

Entre ações individuais, a da Michelin tombava 8,4% em Paris no horário acima, após a fabricante francesa de pneus cortar seu guidance para o ano, diante do agravamento das condições de mercado, incluindo o impacto das tarifas do governo Trump, e de uma forte queda nas vendas da América do Norte.

No âmbito macroeconômico, o índice alemão ZEW de expectativas econômicas subiu para 39,3 em outubro, mas ficou abaixo do esperado, enquanto a taxa de desemprego do Reino Unido aumentou para 4,8% nos três meses até agosto, pesando na libra.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,12%, a de Paris recuava 0,74% e a de Frankfurt cedia 0,92%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,90% e 0,20%. Na contramão, a de Madri ensaiava tímida recuperação, com alta marginal de 0,04%.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar