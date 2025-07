Convocação de mais 23 profissionais do concurso da Seplag é autorizada; veja

Articulista quinzenal do O POVO

A convocação de mais 23 profissionais aprovados no último concurso público da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) foi autorizada nesta terça-feira, 22 de julho.

A informação foi confirmada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em publicação nas redes sociais.