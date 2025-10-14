Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura lança projeto para beneficiar 900 empreendedoras em Fortaleza

Prefeitura lança projeto para beneficiar 900 empreendedoras em Fortaleza

Negócio de Bairro oferece oportunidades de geração de renda em todas as regionais da cidade
Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Prefeitura de Fortaleza lançou o projeto Negócio de Bairro que visa beneficiar mais de 900 mulheres empreendedoras em comunidades da Capital.

O projeto está inserido dentro do programa Autonomia Econômica. De acordo com o prefeito Evandro Leitão, a ação contribui para a conquista da independência financeira das pessoas que mais precisam.

Leia mais

“O Negócio de Bairro tem o objetivo de transformar talento em oportunidade. A iniciativa oferece às mulheres das nossas comunidades as ferramentas e o apoio necessários para crescer e sustentar seus próprios negócios. Nosso intuito é gerar oportunidade para diminuir as desigualdades sociais,”, destacou o prefeito.

O projeto promove geração de renda e fortalecimento de pequenos negócios, com foco no estímulo ao empreendedorismo feminino, por meio de capacitação, consultoria, apoio técnico e redes de parceria.

O titular da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Antônio José Mota, destacou que “o projeto Negócio de Bairro vai alcançar todas as regionais. O lançamento já conta com 30 turmas e parceria com 22 instituições”.

“É uma jornada para mulheres que desejam abrir seus negócios ou ampliar os que já possuem. O impacto é muito positivo, pois fortalece a economia local e valoriza a produção criativa e cultural dos bairros”, acrescenta o secretário.

Foco do programa

O projeto é voltado, prioritariamente, para mulheres chefes de família que já possuem um pequeno negócio, mas enfrentam dificuldades para conquistar clientes e aumentar a renda, além de pessoas envolvidas em iniciativas de base familiar que desejam fortalecer seu empreendimento, com apoio para o aprimoramento da gestão e a ampliação dos resultados.

Os cursos são ministrados pelo Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC), em parceria com a SDE.

As participantes receberão acompanhamento técnico e mentoria para elaborar um plano de fortalecimento do próprio negócio, além de ter acesso a ferramentas de gestão e vendas.

Ao fim do projeto, as participantes terão certificação e acesso ao microcrédito produtivo orientado, além de poderem participar de uma feira de negócios para expor e comercializar seus produtos.

As capacitações serão realizadas em 22 instituições e associações comunitárias, totalizando 30 turmas, em todas as regionais da cidade. Os encontros ocorrem duas vezes por semana.

Confira as áreas abrangidas!

- Moda e artesanato: costura, bordado, crochê, biojoias e customização;
- Alimentação: bolos e doces, marmitas, lanches e produtos regionais;
- Beleza e estética: manicure, tranças, maquiagem, cuidados com cabelo e pele;
- Comércio de bairro e serviços gerais: mercadinhos, papelarias e pequenos serviços;
- Produção cultural e criativa: estamparia, personalizados e eventos comunitários.

Veja os locais das turmas!

- Associação Comunitária de Ajuda Mútua pelo Pirambu;
- Associação de Mulheres do Planalto Ayrton Senna (Liceu Domingos Brasileiro);
- Casa de Apoio ao Cidadão (Mondubim);
- Espaço Tony Brito (Conjunto Ceará);
- Estrela do Sertão – CCDH (Conjunto Palmeiras);
- Igreja do Evangelho Quadrangular (Jardim Guanabara);
- Instituto Olga Barroso (Mucuripe);
- Coletivo Olhando pra Frente (Jangurussu);
- Conselho Comunitário do Parque São José (Canindezinho);
- Instituto Arte Cor (Autran Nunes);
- Instituto Vamos Ser Felizes (Paupina);
- NAPAZ, UJVP e Praça da Cultura (Vicente Pinzón);
- Instituto Rita Lemos (Bom Jardim);
- Projeto Amigos de Deus (Mondubim);
- Associação Comunitária Centrinho UV-10 (Conjunto Ceará);
- Associação dos Amigos ao Combate e Exclusão Social (Barra do Ceará);
- Projeto Resgate de Vidas (Mondubim);
- Instituto Juntos pelo Bem (Antônio Bezerra);
- ONG Centro Cultural de Pedras (Pedras).

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

  • Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar