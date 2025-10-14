Prefeitura lança projeto para beneficiar 900 empreendedoras em Fortaleza

Prefeito Evandro Leitão durante lançamento do projeto Negócio de Bairro / Crédito: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza lançou o projeto Negócio de Bairro que visa beneficiar mais de 900 mulheres empreendedoras em comunidades da Capital. O projeto está inserido dentro do programa Autonomia Econômica. De acordo com o prefeito Evandro Leitão, a ação contribui para a conquista da independência financeira das pessoas que mais precisam.

“É uma jornada para mulheres que desejam abrir seus negócios ou ampliar os que já possuem. O impacto é muito positivo, pois fortalece a economia local e valoriza a produção criativa e cultural dos bairros”, acrescenta o secretário. Foco do programa O projeto é voltado, prioritariamente, para mulheres chefes de família que já possuem um pequeno negócio, mas enfrentam dificuldades para conquistar clientes e aumentar a renda, além de pessoas envolvidas em iniciativas de base familiar que desejam fortalecer seu empreendimento, com apoio para o aprimoramento da gestão e a ampliação dos resultados. Os cursos são ministrados pelo Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC), em parceria com a SDE.

As participantes receberão acompanhamento técnico e mentoria para elaborar um plano de fortalecimento do próprio negócio, além de ter acesso a ferramentas de gestão e vendas. Ao fim do projeto, as participantes terão certificação e acesso ao microcrédito produtivo orientado, além de poderem participar de uma feira de negócios para expor e comercializar seus produtos. As capacitações serão realizadas em 22 instituições e associações comunitárias, totalizando 30 turmas, em todas as regionais da cidade. Os encontros ocorrem duas vezes por semana.