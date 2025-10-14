Fortaleza lança "Negócio de Bairro" após o fim do "Nossas Guerreiras"

Novo projeto da Prefeitura capacita 900 mulheres e marca nova fase das políticas de empreendedorismo feminino na capital / Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza lançou, nesta segunda-feira, 13, o projeto Negócio de Bairro, voltado à capacitação e ao fortalecimento de 900 mulheres empreendedoras da capital.

A iniciativa integra o Plano Fortaleza Inclusiva, dentro do eixo Autonomia Econômica, e é executada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) em parceria com o Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC).

O Plano Fortaleza Inclusiva reúne uma série de ações voltadas à redução das desigualdades sociais e à promoção da inclusão produtiva. No eixo Autonomia Econômica, a meta é ampliar o acesso das mulheres a oportunidades de renda, qualificação e empreendedorismo em comunidades da cidade.

O Negócio de Bairro oferece formação prática, consultoria e mentoria para mulheres chefes de família que já possuem ou desejam iniciar um pequeno negócio. Entre as áreas contempladas estão: moda;

alimentação;

beleza;

comércio local;

produção cultural. As aulas acontecem em 21 instituições comunitárias distribuídas por todas as regionais de Fortaleza.



“O Negócio de Bairro tem o objetivo de transformar talento em oportunidade. A iniciativa proporciona às mulheres ferramentas e apoio para sustentar seus próprios negócios”, afirmou o prefeito Evandro Leitão durante o lançamento.

Para o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Antonio José Mota, o projeto é “um exemplo concreto de política pública de inclusão produtiva”.



“Com essas formações, ampliamos o acesso das mulheres ao empreendedorismo, à renda e à autonomia econômica”, destacou o gestor.

O que muda em relação ao “Nossas Guerreiras”

De acordo com a SDE, o novo projeto não substitui o antigo Nossas Guerreiras, mas representa uma nova iniciativa dentro da política municipal de fortalecimento do empreendedorismo feminino.

O Nossas Guerreiras foi encerrado em 2024, após o fim da Chamada Pública nº 002/2024, que teve inscrições abertas até 30 de setembro do mesmo ano. O encerramento pode ser consultado no portal de Licitações da Prefeitura de Fortaleza.

