Fortaleza lança "Negócio de Bairro" após o fim do "Nossas Guerreiras"Novo projeto capacita 900 mulheres e marca nova fase das políticas de empreendedorismo feminino em Fortaleza
A Prefeitura de Fortaleza lançou, nesta segunda-feira, 13, o projeto Negócio de Bairro, voltado à capacitação e ao fortalecimento de 900 mulheres empreendedoras da capital.
A iniciativa integra o Plano Fortaleza Inclusiva, dentro do eixo Autonomia Econômica, e é executada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) em parceria com o Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC).
O Plano Fortaleza Inclusiva reúne uma série de ações voltadas à redução das desigualdades sociais e à promoção da inclusão produtiva. No eixo Autonomia Econômica, a meta é ampliar o acesso das mulheres a oportunidades de renda, qualificação e empreendedorismo em comunidades da cidade.
O Negócio de Bairro oferece formação prática, consultoria e mentoria para mulheres chefes de família que já possuem ou desejam iniciar um pequeno negócio. Entre as áreas contempladas estão:
- moda;
- alimentação;
- beleza;
- comércio local;
- produção cultural.
As aulas acontecem em 21 instituições comunitárias distribuídas por todas as regionais de Fortaleza.
“O Negócio de Bairro tem o objetivo de transformar talento em oportunidade. A iniciativa proporciona às mulheres ferramentas e apoio para sustentar seus próprios negócios”, afirmou o prefeito Evandro Leitão durante o lançamento.
Para o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Antonio José Mota, o projeto é “um exemplo concreto de política pública de inclusão produtiva”.
“Com essas formações, ampliamos o acesso das mulheres ao empreendedorismo, à renda e à autonomia econômica”, destacou o gestor.
O que muda em relação ao “Nossas Guerreiras”
De acordo com a SDE, o novo projeto não substitui o antigo Nossas Guerreiras, mas representa uma nova iniciativa dentro da política municipal de fortalecimento do empreendedorismo feminino.
O Nossas Guerreiras foi encerrado em 2024, após o fim da Chamada Pública nº 002/2024, que teve inscrições abertas até 30 de setembro do mesmo ano. O encerramento pode ser consultado no portal de Licitações da Prefeitura de Fortaleza.
Criado em parceria com o Governo do Estado e o Sebrae Ceará, o Nossas Guerreiras focava na concessão de microcrédito produtivo orientado e cursos rápidos de 12 horas sobre elaboração de plano de negócio.
Durante sua execução, foram concedidos mais de 14 mil créditos, totalizando R$ 44 milhões em recursos destinados a mulheres empreendedoras de Fortaleza, além de capacitações e consultorias voltadas à gestão de pequenos negócios.
Enquanto o Nossas Guerreiras priorizava o acesso ao crédito, o Negócio de Bairro aposta na capacitação de longo prazo e no acompanhamento técnico para o desenvolvimento sustentável dos negócios.
Com 180 horas de formação, o novo projeto oferece aulas presenciais, consultorias individualizadas e mentoria para que as empreendedoras se preparem melhor para buscar financiamentos em instituições como o Banco do Nordeste.
Investimento e expansão
O Negócio de Bairro é financiado com recursos da CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) e conta com apoio técnico do Cetrede/UFC. O investimento total do primeiro ciclo é de R$ 1,22 milhão.
Segundo a SDE, o projeto atenderá 900 mulheres nesta fase inicial, mas novas turmas e parcerias estão previstas conforme os resultados alcançados. O objetivo é consolidar uma política permanente de formação e fortalecimento do empreendedorismo feminino em Fortaleza.
Locais das turmas
As capacitações estão sendo realizadas em associações comunitárias e instituições em todas as regionais da Cidade, incluindo o Conjunto Ceará, Pirambu, Jangurussu, Mondubim, Mucuripe e Barra do Ceará.
As participantes que concluírem o curso receberão certificação da UFC/Cetrede/SDE, além de poder participar de uma feira de negócios para divulgar e comercializar seus produtos.
Serviço
Lançamento do Projeto Negócio de Bairro
Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)
Horário: 15h
Local: Associação Comunitária Centrinho UV-10 – Conjunto Ceará II
Inscrições: [Formulário de Inscrição – Projeto Negócio de Bairro]
