Ceará terá R$ 400 milhões do CAF para saneamento do Litoral Leste

Cascavel será um dos municípios contemplados pelo projeto / Crédito: João Filho Tavares

O Ceará terá R$ 400 milhões com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) para implementar o saneamento básico no Litoral Leste do Estado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck (PDT), em reunião com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, a infraestrutura deve beneficiar os negócios relacionados ao setor na região.

Em outubro de 2024, o Governo do Estado teve uma reunião com o CAF em Brasília. O objetivo era discutir os projetos vinculados ao Programa de Saneamento das Localidades Litorâneas do Ceará (Prosatur). O Prosatur é um programa da Setur financiado pela CAF para universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário nas localidades litorâneas. A meta também é de melhorar as condições ambientais, promover a mitigação e resiliência climática e contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo e da economia no Estado.

Investimentos anteriores Em janeiro deste ano, por exemplo, foi autorizado o início das obras de execução, manutenção e ampliação do sistema de esgotamento sanitário em 17 municípios, pelo governador Elmano de Freitas (PT). As intervenções fazem parte de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Cagece e a empresa Ambiental Ceará. Os serviços incluem a implantação de 367 quilômetros (km) de rede de esgoto, além da construção de três estações de tratamento e 38 estações elevatórias, que irão realizar o bombeamento do esgoto. O valor total do é de R$ 520 milhões.