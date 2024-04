Beira-Mar de Fortaleza recebe Feira Criativa Nossas Guerreiras

O evento terá programação musical com artistas locais e atendimento de massoterapeutas com deficiência visual do Projeto Visão nas Mãos . Cada sessão irá custar R$ 20, que será repassado integralmente aos massoterapeutas e acesso livre para todos os públicos.

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza beneficiará mulheres do Programa Nossas Guerreiras, além de empreendedoras do Programa Feiras de Pequenos Negócios e costureiras do Projeto Costurando o Futuro.

A ideia é dar visibilidade aos projetos e ações realizadas pela área do Desenvolvimento Econômico, trazendo gastronomia, moda, design e artesanato local para fortalezenses e turistas.

Segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira, pelo menos 20 expositores participarão da Feira Criativa deste ano.