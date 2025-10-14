Crédito de R$ 200 mi para Prefeitura de Fortaleza é aprovado

Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, agora pode contratar empréstimo do Banco do Brasil / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A tomada de empréstimo de R$ 200 milhões do Banco do Brasil pela Prefeitura de Fortaleza foi aprovada pela Câmara de Vereadores nesta terça-feira, 14 de outubro, com 31 votos a favor e dez contra. O uso do valor será para despesas de capital, com foco no equilíbrio financeiro e melhoria da capacidade de pagamento (Capag) do Executivo municipal.

A nota dada pelo Tesouro Nacional para Fortaleza foi rebaixada de B para C no início deste ano, indicando situação fiscal ruim e alto risco de inadimplência, ou seja, de não pagar as contas, ou empréstimos aos quais adquira. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A Comissão Conjunta de Constituição e Justiça e Orçamento da Câmara Municipal de Fortaleza havia convocado a votação para hoje. Mas a aprovação aconteceu em meio a protestos da oposição, por falta de detalhamento do texto enviado sobre a destinação dos R$ 200 milhões, separada por secretaria e programa.

Votaram contra: Inspetor Alberto (PL)

PP Cell (PDT)

Adriana Gerônimo (Psol)

Priscila Costa (PL)

Gabriel Aguiar (Psol)

Bella Carmelo (PL)

Jorge Pinheiro (PSDB)

Soldado Noelio (União)

Julierme Sena (PL)

Marcelo Mendes (PL) A proposta foi enviada pelo Paço Municipal com pedido de urgência, que chegou a iniciar a votação na semana passada, mas discussão acabou adiada por pedido de vistas dos opositores Julierme Sena (PL) e PP Cell (PDT). Ao colunista do O POVO+, Carlos Mazza, o líder do governo na Câmara, vereador Bruno Mesquita (PSD), detalhou que a nova operação de crédito faz parte da estratégia de “ajuste fiscal” da Prefeitura, voltada para melhorar a classificação de Capacidade de Pagamento (Capag) do Município.

A piora da nota, decorrente de acúmulos de dívidas da gestão José Sarto (PDT), acaba dificultando acesso da gestão a novos investimentos. “Essa operação de crédito dá continuidade ao ajuste fiscal que a gente está fazendo para conseguir a Capag B no final do ano (...) a gente vai conseguir fazer Fortaleza ter direito a contratar empréstimos com bancos estrangeiros”, diz Mesquita. Segundo parlamentar, empréstimo será utilizado para quitar pendências financeiras e reduzir o endividamento do Município, o que deve facilitar captações de recursos futuras.