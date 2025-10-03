Governo participa de missão na China com foco em energia eólica

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo do Estado participa de missão na China com foco em energia eólica

Comitiva brasileira fará visitas técnicas, encontros estratégicos, rodadas de negócios e participará da 8ª Offshore Wind Asia Summit
O governo do Estado, por meio da secretaria das Relações Internacionais do Ceará (SRI), participará de missão empresarial à China, organizada por quatro empresas do setor de energia limpa.

Participam da missão, a secretária titular da Pasta, Roseane Medeiros, e as empresas Blue Aspirations, Mingyang Smart Energy, DNV e Shizen Energy. A agenda inclui conversas com algumas das maiores referências em energia renovável do mundo.

A secretária é a única representante cearense na delegação brasileira, que conta com representantes do poder público e da iniciativa privada.

“O Ceará tem uma das condições mais competitivas do Brasil para a instalação de parques eólicos offshore. Essa missão nos conecta aos maiores players do mundo e reforça que estamos preparados para receber investimentos, gerar empregos e contribuir para a transição energética global”, afirma Roseane.

Segundo comunicado da SRI, “a missão inclui visitas técnicas, encontros estratégicos, rodadas de negócios e a participação na 8ª Offshore Wind Asia Summit (OWA 2025). Em Zhongshan e Yangjiang, estão previstas visitas técnicas às unidades da Mingyang, gigante chinesa fundada em 2006 e considerada uma das líderes mundiais na fabricação de turbinas eólicas onshore e offshore, com presença em mais de dez países e milhares de patentes”.

“Em Hangzhou, a comitiva participará de um encontro na sede da Blue Aspirations criada em 2019 que rapidamente se tornou referência global em medições e sistemas de monitoramento para projetos de energia offshore, com atuação em países como China, Brasil, Reino Unido e Índia”, prossegue o informe.

Já a OWA 2025, em Xangai, é considerada uma das maiores feiras do mundo dedicadas à energia eólica offshore. “O evento reunirá líderes globais do setor e, pela primeira vez, contará com um painel exclusivo sobre o potencial brasileiro. Nesse espaço, o Ceará terá a oportunidade de se apresentar como o estado com maior capacidade para a instalação de parques eólicos offshore no País”, acrescenta a nota da SRI.

O comunicado finaliza lembrando que “o Ceará é o estado brasileiro com maior potencial de geração de energia eólica offshore, devido à sua costa extensa, ventos regulares e infraestrutura portuária”.

