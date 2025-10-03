Governo participa de missão na China com foco em energia eólica

Ceará é tido como uma das potências da energia eólica onshore (foto) no Brasil e um dos polos de maior potencial offshore / Crédito: JÚLIO CAESAR

O governo do Estado, por meio da secretaria das Relações Internacionais do Ceará (SRI), participará de missão empresarial à China, organizada por quatro empresas do setor de energia limpa. Participam da missão, a secretária titular da Pasta, Roseane Medeiros, e as empresas Blue Aspirations, Mingyang Smart Energy, DNV e Shizen Energy. A agenda inclui conversas com algumas das maiores referências em energia renovável do mundo.