UFC concede título de Doutor Honoris Causa a Roberto Macêdo

A Universidade Federal do Ceará (UFC) aprovou a concessão do título de Doutor Honoris Causa ao empresário Roberto Macêdo, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento industrial, social e para a aproximação entre a academia e o setor produtivo no Ceará. A decisão foi tomada na sessão do Conselho Universitário da UFC na segunda-feira, dia 6 de outubro.
De acordo com o reitor Custódio Almeida, a concessão do título é um reconhecimento da UFC à liderança empresarial de Roberto Macêdo, que tem aplicado seus valores na promoção da inovação e na responsabilidade social.
"É o reconhecimento da UFC a um engenheiro de formação que tem aplicado seus valores na liderança empresarial, na promoção da inovação e na responsabilidade social, demonstrando ser um articulador fundamental entre o conhecimento e o desenvolvimento no estado", destacou o reitor.
Roberto Macêdo é uma figura destacada no Grupo J. Macêdo, um dos maiores e mais tradicionais grupos empresariais do Brasil. Ele presidiu a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) por dois mandatos consecutivos e atuou como vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI).
Durante sua gestão na Fiec, Roberto Macêdo foi decisivo para estreitar os laços entre a Federação e a UFC. O reitor ressaltou a importância da aproximação entre a academia e a iniciativa privada como "mola mestra" do processo de inovação.
"Ele valoriza o capital humano da Universidade e, segundo ele, em sua gestão foram contratados centenas de egressos da UFC em diversas áreas", destacou.
Roberto Macêdo também é reconhecido por sua atenção ao meio ambiente e sua contribuição para a preservação do meio ambiente. Ele é fundador e membro do Conselho da Associação Caatinga e Conselheiro Honorário da The Nature Conservancy do Brasil.
Segundo a instituição de ensino, a concessão do título de Doutor Honoris Causa a Roberto Proença de Macêdo é um reconhecimento da UFC à sua contribuição para o desenvolvimento do estado do Ceará e para a aproximação entre a academia e o setor produtivo.
