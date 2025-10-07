UFC concede título de Doutor Honoris Causa a Roberto Macêdo

Durante sua gestão na FIEC, Roberto Macêdo foi decisivo para estreitar os laços entre a Federação e a UFC. / Crédito: THIARA NOGUEIRA

A Universidade Federal do Ceará (UFC) aprovou a concessão do título de Doutor Honoris Causa ao empresário Roberto Macêdo, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento industrial, social e para a aproximação entre a academia e o setor produtivo no Ceará. A decisão foi tomada na sessão do Conselho Universitário da UFC na segunda-feira, dia 6 de outubro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Durante sua gestão na Fiec, Roberto Macêdo foi decisivo para estreitar os laços entre a Federação e a UFC. O reitor ressaltou a importância da aproximação entre a academia e a iniciativa privada como "mola mestra" do processo de inovação. "Ele valoriza o capital humano da Universidade e, segundo ele, em sua gestão foram contratados centenas de egressos da UFC em diversas áreas", destacou. Roberto Macêdo também é reconhecido por sua atenção ao meio ambiente e sua contribuição para a preservação do meio ambiente. Ele é fundador e membro do Conselho da Associação Caatinga e Conselheiro Honorário da The Nature Conservancy do Brasil.