Dia da Criança deve girar R$ 285 milhões em Fortaleza; veja itens preferidos

Brinquedos são os produtos preferidos para a data Crédito: Lennon Costa/O POVO

O Dia da Criança deve movimentar R$ 285 milhões e promete ser melhor que o do ano passado para o comércio de Fortaleza, segundo projeta a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Entre os consumidores da Capital, 50,1% indicaram a intenção de ir às compras e garantir o presente para os pequenos em outubro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja lista dos itens preferidos abaixo.

O que as pessoas querem comprar no Dia da Criança? O estudo indica ainda quais os itens mais procurados por aqueles que estão dispostos a comprar de olho no Dia da Criança. Confira a lista: Produtos mais visados para o Dia da Criança Brinquedos: 72%

Vestuário e acessórios: 26%

Bicicleta: 6%

Sapato/tênis/sandália: 3,5%

Jogos de tabuleiro/educativos: 3,3%

Outros: 3,1%

Chocolate> 2,6%

Celular/smartphone/tablet: 2,5%

Videogame: 2,4%

Perfumaria: 1,9%

Aparelhos/jogos eletrônicos: 1,4%

Patins/patinete/skate: 1,4%

Material escolar: 0,9%

Relógio: 0,6%

Livros: 0,6%

Mochila/bolsa/cinto: 0,6%

Material esportivo: 0,3%

Aparelho de som/imagem: 0,1% Quanto as pessoas vão gastar no Dia da Criança? A pesquisa indica ainda que, dos 50,1% que manifestaram o interesse em comprar produtos para o Dia da Criança, o valor médio gasto é de R$ 172.

Já o local das compras tem os shopping centers (33,3%) como os preferidos, seguidos por centros comerciais (24,5%) e lojas de rua ou galerias (23,4%). Negócios de entretenimento também em alta Cláudia Brilhante, diretora institucional da Fecomércio, comenta que o Dia da Criança também se reflete em negócios de entretenimento e alimentação. Isso porque "cerca de 31% dos consumidores planejam comemorar a data" e 10,2% manifesta o interesse em ir a restaurantes e lanchonetes, enquanto outros 5,8% mira cinemas.