Venda de loteamentos cresce 62% e impulsiona mercado imobiliário de Fortaleza e RMF

O mercado imobiliário segue aquecido no primeiro semestre de 2025, atingindo mais de R$ 4,3 bilhões em vendas de janeiro a julho. O número corresponde a um aumento de 6% comparando com igual período de 2024. O dado é impulsionado, em grande parte, pelo acréscimo de 62% nas vendas dos loteamentos em Fortaleza e Região Metropolitana (RMF), mostrando um fortalecimento no formato de moradia.

Os dados são do Panorama do Mercado Imobiliário de Fortaleza e Região Metropolitana de julho, apresentados nesta quarta-feira, 27, pela Comissão de Pesquisas (CPES) do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado (Sinduscon-CE), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica. Dentro da modalidade de loteamentos, foram comercializados no semestre 4.054 unidades, 3.805 delas na RMF e 249 em Fortaleza. O Valor Geral de Vendas (VGV) também subiu em 79%, chegando a mais de R$ 725 milhões. Em igual período de 2024, o índice era de R$ 405 milhões. Patriolino Dias de Souza, presidente do Sinduscon-CE, disse ao O POVO que a valorização dos terrenos em áreas da RMF se dá muito por conta dos valores praticados.

"Quando você coloca os números de loteamento, em relação ao ano passado, eles tiveram um incremento de 62%. [...] Em 24 a gente teve um número excelente, mas não era tão pujante. Então, as pessoas abraçaram, sim, porque o loteamento é a menor prestação que a pessoa pode pagar, então isso ajuda também essas vendas a acontecerem", comentou. Mercado também cresce nas alturas A tendência de crescimento segue em todos os setores do mercado, olhando para os residenciais verticais, ou seja, os apartamentos. O VGV chegou a R$ 3,14 bilhões, tendo acréscimo de 24% em comparação ao período anterior. As vendas da categoria vertical demonstraram alta de 37%, destacando o padrão econômico, que cresceu 83%. Dos 6.583 apartamentos vendidos em Fortaleza no semestre, 3.250 eram de padrão econômico, enquanto 3.333 foram de outros padrões.