Pix ganha prêmio internacional em meio à pressão dos EUA

Pagamentos com Pix viraram alvo de investigações pelos EUA, mas seguem sendo reconhecidos internacionalmente / Crédito: FERNANDA BARROS

Mesmo em meio à acusação dos EUA de prática desleal ao comércio a às empresas americanas, o Pix segue sendo premiado por organizações internacionais mundo a fora. Na última sexta-feira, 12, o sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central foi premiado na etapa brasileira do World Summit Award (WSA) 2025, que tem o objetivo de selecionar e promover os melhores e mais inovadores conteúdos digitais do planeta. Além de levar a categoria geral da premiação, o Pix ficou na primeira colocação na categoria “Negócios e Comércio”.