Dia das Crianças: R$ 16,7 bi em movimentação no varejo, diz CNDL

Dia da Criança deve movimentar R$ 16,7 bi no varejo brasileiro, aponta CNDLRoupas e brinquedos lideram a lista de presentes; gasto médio por pessoa é estimado em R$ 297. Sete em cada dez consumidores devem fazer compras
O Dia da Criança deve injetar cerca de R$ 16,7 bilhões na economia brasileira, segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, realizado em parceria com a Offerwise Pesquisas.
A projeção reflete o otimismo do comércio com a data: sete em cada dez consumidores afirmaram que pretendem comprar presentes neste ano.
Conforme a pesquisa, roupas e calçados aparecem no topo da lista de compras (43%), seguidos por bonecas e bonecos (36%), jogos educativos (26%) e brinquedos como carrinhos, aviões e bolas (17%). O gasto médio previsto é de R$ 297 por consumidor.
Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, a data segue relevante para o varejo. “Mesmo no limite do orçamento, os consumidores valorizam o ato de presentear. O Dia das Crianças é uma data afetiva e isso se traduz em movimento para o comércio”, afirma.
Formas de pagamento
A maioria dos consumidores deve pagar à vista (85%), com o Pix liderando entre os meios utilizados (50%). Ainda assim, 40% planejam parcelar as compras, principalmente no cartão de crédito, em média em até cinco vezes.
Motivações e comportamento de consumo
O levantamento comprova que o fator emocional ainda guia as decisões de compra: 32% afirmam comprar pelo prazer de ver as crianças felizes, enquanto 22% mantêm o costume de presentear pessoas queridas.
Entre os que pretendem reduzir os gastos (12%), os principais motivos são a necessidade de economizar (27%), o orçamento apertado (26%) e o acúmulo de dívidas (21%).
Já entre os que planejam gastar mais (37%), o destaque vai para o desejo de oferecer um presente melhor (43%) e o impacto da alta de preços (37%).
A qualidade dos produtos é o critério mais relevante na hora da compra: 46% dos entrevistados levam esse fator em conta na escolha do local de compra. Na seleção dos presentes, 30% priorizam a qualidade, 20% o desejo da criança e 14% o preço.
A pesquisa também aponta que a celebração da data permanece forte: 91% dos entrevistados planejam comemorar, principalmente em casa (37%) ou na residência de parentes. Shoppings (13%) e parques (8%) aparecem entre as opções mais citadas.
O levantamento ouviu 842 consumidores em todas as capitais brasileiras entre 28 de agosto e 4 de setembro de 2025.
A margem de erro é de 4 pontos percentuais entre os que pretendem comprar e 3,4 pontos no total da amostra.
Mais informações e a pesquisa completa estão disponíveis no site da CNDL: www.cndl.org.br.
