Dia das Crianças: R$ 16,7 bi em movimentação no varejo, diz CNDL

Com roupas e brinquedos no topo da lista, vendas no Dia das Crianças devem movimentar R$ 16,7 bilhões / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

O Dia da Criança deve injetar cerca de R$ 16,7 bilhões na economia brasileira, segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, realizado em parceria com a Offerwise Pesquisas.

Motivações e comportamento de consumo O levantamento comprova que o fator emocional ainda guia as decisões de compra: 32% afirmam comprar pelo prazer de ver as crianças felizes, enquanto 22% mantêm o costume de presentear pessoas queridas.

Entre os que pretendem reduzir os gastos (12%), os principais motivos são a necessidade de economizar (27%), o orçamento apertado (26%) e o acúmulo de dívidas (21%). Já entre os que planejam gastar mais (37%), o destaque vai para o desejo de oferecer um presente melhor (43%) e o impacto da alta de preços (37%).

