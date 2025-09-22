Situação fiscal de Fortaleza foi a pior do Nordeste em 2024

Assim, a Capital registrou a nota 0,7532, considerada "boa" pelo estudo / Crédito: AURÉLIO ALVES

Com dificuldade na liquidez, Fortaleza apresentou a pior situação fiscal entre as capitais do Nordeste no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) 2025, que usa como base os dados de 2024. No comparativo com todas as capitais, a cidade ocupa a 17ª posição. Os dados são da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), baseados nas informações declaradas pelas prefeituras, sendo composto pelos indicadores de autonomia, gastos com pessoal, investimentos e liquidez.

Contudo, a análise histórica demonstra que Fortaleza possui uma sólida trajetória de boa gestão fiscal, com dados históricos positivos em autonomia, ao apresentar nota máxima em todos os anos. Considerando todos os municípios cearenses, a nota ficou em 0,5491. O valor é abaixo da média nacional das prefeituras (0,6531). Porém, São Gonçalo do Amarante, a cerca de a 59 km de Fortaleza, foi o único município do Nordeste a apresentar desempenho máximo no indicador geral.

Confira o desempenho das capitais do Nordeste Salvador: 0,9460

Aracaju: 0,9454

Maceió: 0,8884

Natal 0,8694

Recife 0,8687

João Pessoa 0,8120

São Luís 0,7801

Teresina 0,7655

Fortaleza 0,7532 Mais de 57% dos municípios cearenses possuem uma gestão fiscal crítica ou difícil Outro dado apontado pelo IFGF é que 57,5% dos municípios cearenses registraram uma gestão fiscal crítica ou difícil em 2024. Outros 38,1% têm uma situação boa e, 4,4%, excelente.

"Os municípios do Estado apresentaram baixa rigidez orçamentária e bom nível de investimentos. No entanto, o quadro fiscal das cidades cearenses foi marcado pela baixa autonomia e pelo planejamento financeiro ineficiente", evidencia o estudo. Destrinchando por setor, o de autonomia apresentou um desempenho médio mais baixo entre os municípios do Ceará: 0,1887 ponto, 57,1% abaixo da média nacional (0,4403). Ao todo, 59 prefeituras não foram capazes sequer de suprir suas despesas básicas e, portanto, receberam nota zero.