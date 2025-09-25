Prévia da inflação de Fortaleza sobe 0,4% em setembro, veja

Tomate foi o produto que mais caiu no período / Crédito: AURÉLIO ALVES

A prévia da inflação de Fortaleza e da Região Metropolitana (RM) subiu 0,4% em setembro, puxada pelo aumento na energia elétrica residencial. Contudo, diversas frutas e legumes obtiveram queda na casa dos dois dígitos. Confira mais abaixo os produtos que mais aumentaram e abaixaram no mês.

Confira o IPCA-15 de setembro em cada localidade pesquisada Recife (PE): 0,80%

Belém (PA): 0,62%

São Paulo (SP): 0,60%

Curitiba (PR): 0,55%

Rio de Janeiro (RJ): 0,55%

Fortaleza (CE): 0,40%

Brasília (DF): 0,37%



Porto Alegre (RS): 0,35%



Salvador (BA): 0,32%



Belo Horizonte (MG): 0,25%



Goiânia (GO): 0,10% No mês, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, três seguiram a tendência de inflação na Grande Fortaleza: habitação (3,62%), vestuário (1,19%) e despesas pessoais (0,14%). Em relação ao de transportes, houve uma estabilidade. Por outro lado, as baixas ocorreram em: Artigos de residência (-0,76%)

Alimentação e bebidas (-0,75%)

Comunicação (-0,45%)

Saúde e cuidados pessoais (-0,08%)

Educação (-0,03%) Confira o que ficou mais caro na Grande Fortaleza em setembro Energia elétrica residencial: 12,64%

Chocolate e achocolatado em pó: 4,12%

Ventilador: 3,74%

Chocolate em barra e bombom: 3,72%



Blusa: 3,23%

Saiba o que ficou mais barato na Grande Fortaleza em setembro Tomate: -26,39%



Manga: -13,79%



Cebola: -13,61%



Laranja-pera: -13,39%



Goiaba: -10,93% Cenário nacional No Brasil, a prévia da inflação subiu para 0,48% em setembro, após registrar uma deflação de 0,14% em agosto.