Prévia da inflação de Fortaleza sobe 0,4% em setembro, veja

Prévia da inflação de Fortaleza sobe 0,4% em setembro, mas frutas têm quedaCom isso, a RMF registrou a sexta maior do País no mês; confira a lista de produtos que mais encareceram e mais baratearam
A prévia da inflação de Fortaleza e da Região Metropolitana (RM) subiu 0,4% em setembro, puxada pelo aumento na energia elétrica residencial. Contudo, diversas frutas e legumes obtiveram queda na casa dos dois dígitos.
Confira mais abaixo os produtos que mais aumentaram e abaixaram no mês.
No trimestre, ou seja, de julho a setembro, a alta é de 0,54%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 25.
Assim, referem-se às famílias com rendimentos de um a quarenta salários mínimos, independentemente da fonte de rendimentos.
No Brasil, o índice subiu 0,48%. Com isso, a RMF registrou a sexta maior do País no mês. Outros dado apresentado pela pesquisa é o acumulado dos últimos doze meses, que obteve 5,26%.
Confira o IPCA-15 de setembro em cada localidade pesquisada
- Recife (PE): 0,80%
- Belém (PA): 0,62%
- São Paulo (SP): 0,60%
- Curitiba (PR): 0,55%
- Rio de Janeiro (RJ): 0,55%
- Fortaleza (CE): 0,40%
- Brasília (DF): 0,37%
- Porto Alegre (RS): 0,35%
- Salvador (BA): 0,32%
- Belo Horizonte (MG): 0,25%
- Goiânia (GO): 0,10%
No mês, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, três seguiram a tendência de inflação na Grande Fortaleza: habitação (3,62%), vestuário (1,19%) e despesas pessoais (0,14%). Em relação ao de transportes, houve uma estabilidade.
Por outro lado, as baixas ocorreram em:
- Artigos de residência (-0,76%)
- Alimentação e bebidas (-0,75%)
- Comunicação (-0,45%)
- Saúde e cuidados pessoais (-0,08%)
- Educação (-0,03%)
Confira o que ficou mais caro na Grande Fortaleza em setembro
- Energia elétrica residencial: 12,64%
- Chocolate e achocolatado em pó: 4,12%
- Ventilador: 3,74%
- Chocolate em barra e bombom: 3,72%
- Blusa: 3,23%
Saiba o que ficou mais barato na Grande Fortaleza em setembro
- Tomate: -26,39%
- Manga: -13,79%
- Cebola: -13,61%
- Laranja-pera: -13,39%
- Goiaba: -10,93%
Cenário nacional
No Brasil, a prévia da inflação subiu para 0,48% em setembro, após registrar uma deflação de 0,14% em agosto.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco tiveram alta no mês de setembro. A maior variação e o maior impacto positivo vieram de habitação (3,31%).
Alimentação e bebidas (-0,35%) registrou a quarta redução consecutiva na média de preços. As demais variações ficaram entre o recuo de 0,25% de transportes e o aumento de 0,97% em vestuário.
Quanto aos índices regionais, as 11 áreas de abrangência tiveram alta em setembro. A maior variação foi observada em Recife (0,80%), por conta da alta da energia elétrica residencial (10,69%) e da gasolina (4,78%).
Já o menor resultado ocorreu em Goiânia (0,10%), que registrou queda nos preços da gasolina (-2,78%) e do tomate (-24,39%).
