Cesta básica: Com Fortaleza, preços caem em 24 das 27 capitais do País

Cesta básica: Com Fortaleza, preços caem em 24 das 27 capitais do PaísFortaleza teve deflação de 2,04% em agosto, com cesta básica custando R$ 723,06. A média brasileira ficou em R$ 700,51
Ao todo, 24 das 27 capitais brasileiras analisadas tiveram redução no preço da cesta básica em agosto.
A análise é realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), por meio da Pesquisa Nacional de Preços da Cesta Básica de Alimentos.
Maceió (-4,10%), Recife (-4,02%), João Pessoa (-4%), Natal (-3,73%), Vitória (-3,12%) e São Luís (-3,06%) obtiveram as maiores reduções no valor da cesta de produtos.
Nem todas as cidades entraram no cenário positivo de baixas: Macapá (0,91%), Palmas (0,65%) e Rio Branco (0,02%) contaram com o aumento geral dos 12 itens considerados.
Olhando o recorte do ano entre dezembro de 2024 e agosto de 2025, nas 17 capitais onde é possível analisar, Fortaleza (7,32%) teve a maior elevação. Recife (6,93%) e Salvador (5,54%) entram em seguida.
Mesmo com o panorama de queda, algumas capitais ainda possuem média elevada do valor na cesta básica, é o caso de São Paulo, com o maior valor. O preço da cesta na capital paulista chegou a R$ 850,84 em agosto.
Florianópolis (R$ 823,11), Porto Alegre (R$ 811,14), Rio de Janeiro (R$ 801,34) e Cuiabá (R$ 800,22) entraram na sequência entre os valores mais caros.
Entre os que tiveram os menos valores, Aracaju (R$ 558,16), Maceió (R$ 596,23), Salvador (R$ 616,23), Natal (R$ 622) e João Pessoa se destacaram. A média da cesta básica nacional ficou em R$ 700,51.
Veja os valores da cesta básica pelo País:
- São Paulo R$ 850,84
- Florianópolis R$ 823,11
- Porto Alegre R$ 811,14
- Rio de Janeiro R$ 801,34
- Cuiabá R$ 800,22
- Campo Grande R$ 768,79
- Curitiba R$ 752,63
- Vitória R$ 743,47
- Brasília R$ 739,10
- Belo Horizonte R$ 725,90
- Fortaleza R$ 723,06
- Palmas R$ 720,45
- Goiânia R$ 718,94
- Boa Vista R$ 693,84
- Belém R$ 687,30
- Macapá R$ 672,50
- Teresina R$ 663,41
- Manaus R$ 657,22
- São Luís R$ 644,21
- Rio Branco R$ 641,27
- Porto Velho R$ 631,28
- Recife R$ 629,14
- João Pessoa R$ 622,08
- Natal R$ 622,00
- Salvador R$ 616,23
- Maceió R$ 596,23
- Aracaju R$ 558,16
Fonte: Dieese e Conab
Salário mínimo ideal é de R$ 7.147,91 no Brasil, aponta Dieese
Levando como base o valor praticado em São Paulo, o maior registrado no Brasil, seria necessário ter um salário mínimo de R$ 7.147,91 para a manutenção de uma família de quatro pessoas, considerando gasto com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário e higiene, transporte, lazer e previdência, aponta Dieese.
O montante é 4,71 vezes maior do que o salário mínimo nacional, de R$ 1.518. Com o recebido atualmente, tirando o desconto de 7,5% da Previdência Social, o trabalhador nacional compromete 49,89% do recurso com a alimentação básica.
Fortaleza é 11ª capital com a cesta básica mais cara
O preço da cesta básica em Fortaleza também teve uma deflação, de 2,04% em agosto. Com a redução, o conjunto dos 12 principais produtos que compõem a cesta passaram a custar R$ 723,06 na Capital.
Considerando o salário mínimo praticado no País, que é de R$ 1.518, o trabalhador precisaria despender 104h e 47 minutos de sua jornada mensal para comprar os alimentos essenciais. A jornada mensal correspondente é de 220h, atualmente.
Segundo a análise, uma família de dois adultos e duas crianças gasta em média R$ 2.169,18 com alimentação em Fortaleza. Levando em conta o salário mínimo, o trabalhador fortalezense compromete 51,49% do seu salário mensal com alimentos básicos.
No contexto de semestre e ano na Capital, o valor teve variação de 1,74% e 14,68%, respectivamente. Os números mostram que a cesta básica está mais cara que no começo do ano (R$ 710,66), e igual de 2024 (R$ 630,48).
Entre os principais itens que tiveram maior impacto na redução do valor geral estão: tomate (-12,49%), arroz (-2,43%), feijão (-1,94%) e açúcar (-0,94).
Em compensação, a banana (3,13%) o óleo (2,17%) e o leite (1,05%) tiveram alta nos valores. Confira a lista com os itens que tiveram variação:
Veja a lista dos itens da cesta básica e suas variações:
- Carne -0,57%
- Leite 1,05%
- Feijão -1,94%
- Arroz -2,43%
- Farinha 0,00%
- Tomate -12,29%
- Pão -0,24%
- Café 0,14%
- Banana 3,13%
- Açúcar -0,94%
- Óleo 2,17%
- Manteiga 0,06%
Fonte: Dieese e Conab
Confira o cenário completo da Capital do Ceará
• Valor da cesta: R$ 723,06.
• Variação mensal: -2,04%.
• Variação em 6 meses: 1,74%.
• Variação em 12 meses: 14,68%.
• Jornada necessária para comprar a cesta básica: 104 horas e 47 minutos.
• Produtos com alta em relação ao mês anterior: banana (3,13%), óleo (2,17%), leite (1,05%), café (0,14%), e manteiga (0,06%).
• Produtos com redução em relação ao mês anterior: tomate (-12,29%), arroz (-2,43%), feijão (-1,94%), açúcar (-0,94%), carne (-0,57%) e pão (-0,24%).
• Produtos sem alteração em relação ao mês anterior: farinha (0,00%).
• Percentual do salário mínimo líquido (R$ 1.404,15) para compra dos produtos da cesta básica na capital: 51,49%. • R$ 7.147,91 é o salário mínimo necessário para uma família com 4 pessoas, o que corresponde a 4,71 vezes o mínimo vigente, de R$ 1.518.
