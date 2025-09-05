Cesta básica: Com Fortaleza, preços caem em 24 das 27 capitais do País

FORTALEZA, CE, BRASIL, 04-03-2015: Consumidor escolhe feijão no Mercadinho São Luíz, no bairro Praia de Iracema. Aumenta a inflação da cesta básica em Fortaleza. (Foto: Edimar Soares/O POVO) *** Local Caption *** Publicada em 23/06/2016 - EC 21 / Crédito: EDIMAR SOARES

Ao todo, 24 das 27 capitais brasileiras analisadas tiveram redução no preço da cesta básica em agosto. A análise é realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), por meio da Pesquisa Nacional de Preços da Cesta Básica de Alimentos.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Maceió (-4,10%), Recife (-4,02%), João Pessoa (-4%), Natal (-3,73%), Vitória (-3,12%) e São Luís (-3,06%) obtiveram as maiores reduções no valor da cesta de produtos. Nem todas as cidades entraram no cenário positivo de baixas: Macapá (0,91%), Palmas (0,65%) e Rio Branco (0,02%) contaram com o aumento geral dos 12 itens considerados. Olhando o recorte do ano entre dezembro de 2024 e agosto de 2025, nas 17 capitais onde é possível analisar, Fortaleza (7,32%) teve a maior elevação. Recife (6,93%) e Salvador (5,54%) entram em seguida.

Mesmo com o panorama de queda, algumas capitais ainda possuem média elevada do valor na cesta básica, é o caso de São Paulo, com o maior valor. O preço da cesta na capital paulista chegou a R$ 850,84 em agosto. Florianópolis (R$ 823,11), Porto Alegre (R$ 811,14), Rio de Janeiro (R$ 801,34) e Cuiabá (R$ 800,22) entraram na sequência entre os valores mais caros. Entre os que tiveram os menos valores, Aracaju (R$ 558,16), Maceió (R$ 596,23), Salvador (R$ 616,23), Natal (R$ 622) e João Pessoa se destacaram. A média da cesta básica nacional ficou em R$ 700,51.

Veja os valores da cesta básica pelo País: São Paulo R$ 850,84



Florianópolis R$ 823,11



Porto Alegre R$ 811,14



Rio de Janeiro R$ 801,34



Cuiabá R$ 800,22



Campo Grande R$ 768,79



Curitiba R$ 752,63



Vitória R$ 743,47



Brasília R$ 739,10



Belo Horizonte R$ 725,90



Fortaleza R$ 723,06



Palmas R$ 720,45



Goiânia R$ 718,94



Boa Vista R$ 693,84



Belém R$ 687,30



Macapá R$ 672,50



Teresina R$ 663,41



Manaus R$ 657,22



São Luís R$ 644,21



Rio Branco R$ 641,27



Porto Velho R$ 631,28



Recife R$ 629,14



João Pessoa R$ 622,08



Natal R$ 622,00



Salvador R$ 616,23



Maceió R$ 596,23



Aracaju R$ 558,16 Fonte: Dieese e Conab Salário mínimo ideal é de R$ 7.147,91 no Brasil, aponta Dieese Levando como base o valor praticado em São Paulo, o maior registrado no Brasil, seria necessário ter um salário mínimo de R$ 7.147,91 para a manutenção de uma família de quatro pessoas, considerando gasto com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário e higiene, transporte, lazer e previdência, aponta Dieese. O montante é 4,71 vezes maior do que o salário mínimo nacional, de R$ 1.518. Com o recebido atualmente, tirando o desconto de 7,5% da Previdência Social, o trabalhador nacional compromete 49,89% do recurso com a alimentação básica.

Fortaleza é 11ª capital com a cesta básica mais cara O preço da cesta básica em Fortaleza também teve uma deflação, de 2,04% em agosto. Com a redução, o conjunto dos 12 principais produtos que compõem a cesta passaram a custar R$ 723,06 na Capital. Considerando o salário mínimo praticado no País, que é de R$ 1.518, o trabalhador precisaria despender 104h e 47 minutos de sua jornada mensal para comprar os alimentos essenciais. A jornada mensal correspondente é de 220h, atualmente. Segundo a análise, uma família de dois adultos e duas crianças gasta em média R$ 2.169,18 com alimentação em Fortaleza. Levando em conta o salário mínimo, o trabalhador fortalezense compromete 51,49% do seu salário mensal com alimentos básicos.