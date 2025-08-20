Cesta básica de Fortaleza tem a 2ª maior alta de 2025 no semestre; confira

Os dados são da Análise da Pesquisa Nacional de Preços da Cesta Básica de Alimentos / Crédito: FABIO LIMA

O conjunto dos 12 produtos que integram a cesta básica de Fortaleza apresentou uma inflação de 9,55% no acumulado de janeiro a julho de 2025, na comparação com igual período do ano passado, chegando a R$ 738,09. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com esse valor, o trabalhador da Capital, considerando o salário mínimo de R$ 1.518, precisou desprender 106h e 58 minutos de sua jornada de trabalho mensal para a compra de alimentos essenciais.