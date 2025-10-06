Refis no Ceará terá descontos de até 100% em juros e multas

Governo do Ceará enviou nesta segunda-feira, 6, projeto de lei à Assembleia Legislativa com proposta de renegociação de impostos

O governador Elmano de Freitas encaminhou nesta segunda-feira, dia 6, à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) uma mensagem propondo a criação do Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais (Refis) 2025.

A medida prevê descontos que podem chegar a 100% em juros e multas sobre dívidas com a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), além de condições especiais para débitos originados de operações de crédito realizadas pelo extinto Banco do Estado do Ceará (BEC).



Segundo o governador, o objetivo é estimular a economia e permitir que cidadãos e empresas regularizem pendências fiscais.

“São descontos que podem chegar a 100% nos juros e multas. Mais uma ação para estimular a nossa economia. Conto com o apoio dos deputados para aprovação desse importante projeto o mais breve possível. Assim, esperamos que você possa resolver as suas pendências com o Governo”, afirmou Elmano de Freitas, em publicação nas redes sociais.



De acordo com o texto encaminhado à Alece, poderão aderir ao Refis 2025 contribuintes com débitos cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2024. As condições variam conforme a forma de pagamento escolhida: à vista ou parcelada.

