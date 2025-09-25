Refis em Sobral: prazo para adesão segue até 23 de novembro

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, assina decreto que estabelece Lei Complementar que regulamenta os termos da medida. Débitos com a administração direta e indireta, da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA)

O prazo de adesão ao Refis 2025 de Sobral segue aberto até o dia 23 de novembro de 2025.

O município de Sobral (Região Norte) está com um Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2025) . A medida, estabelecida pela Lei Complementar nº 95/2025, foi regulamentada via decreto pelo prefeito do município Oscar Rodrigues.

Conforme o decreto, o Refis 2025 de Sobral prevê recuperar créditos tributários e não tributários da administração direta e indireta, da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA).

“O Refis vai permitir que os sobralenses regularizem tributos como IPTU, ISS e taxas da AMA. É uma medida importante para dar mais liberdade comercial e fortalecer a economia local”, celebra o prefeito Oscar Rodrigues.

Quais dívidas serão incluídas no Refis Sobral 2025?

O Refis 2025 possibilita que pessoas físicas e jurídicas regularizem dívidas tributárias e não tributárias com o município, tanto da administração direta quanto da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA). Os débitos podem estar inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, desde que tenham como fatos geradores até 31 de dezembro de 2024.

Como ser beneficiado pelo Refis Sobral 2025?

A adesão poderá ser feita presencialmente, no Vapt Vupt e na sede da Secretaria de Finanças, ou de forma eletrônica. Para quem optar pelo pagamento em parcela única, a adesão será confirmada no ato do pagamento. Já quem escolher o parcelamento, deverá efetuar o pagamento da primeira parcela até o último dia útil do mês da adesão.