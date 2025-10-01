Galerias da Alece são reabertas ao pública; veja como ir à sessão

Reabertura das galerias da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) / Crédito: José Leomar/Alece

A população poderá voltar a acompanhar as sessões plenárias de forma presencial na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) com a reabertura das galerias nesta quarta-feira, 1º. O espaço do plenário 13 de Maio destinado ao público que deseja acompanhar o principal espaço de trabalho e deliberação dos parlamentares estava fechado desde a pandemia da Covid-19, em 2020, e foi reinaugurado pelo presidente da Casa, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB). Em discurso ao abrir a sessão, o parlamentar informou que são 123 assentos disponíveis. Foi instalado detector de metais. Será feita revista por policiais das pessoas que irão acessar o espaço. As galerias tradicionalmente são ocupadas principalmente por manifestantes que se posicionam contra ou a favor dos projetos votados pelos deputados.

Veja abaixo como assistir as atividades plenárias presencialmente. Confira imagens das galerias da Alece Galerias da Assembleia Legislativa do Ceará Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Plenário visto das galerias da Assembleia Legislativa do Ceará Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Plenário visto das galerias da Assembleia Legislativa do Ceará Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Plenário visto das galerias da Assembleia Legislativa do Ceará Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Galerias da Assembleia Legislativa do Ceará Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Acesso às galerias da Assembleia Legislativa do Ceará Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO “Como mais uma demonstração de sintonia com a população, estão sendo reabertas as galerias. Após reformas e cuidados necessários, decorrentes do incêndio ocorrido na Casa em 2024, o espaço destinado ao acompanhamento das sessões e demais solenidades no plenário pela população cearense é retomado em sua plenitude", disse. "Trata-se de uma medida que valoriza o edifício-sede do Poder Legislativo estadual, inaugurado há 48 anos. São 123 assentos disponíveis que podem ser acessados pelo público após verificação por detector de metais, bem como revista efetuada por policiais homens e mulheres”, completou.

Os estudantes acompanharam o início da sessão no espaço, durante cerca de 40 minutos. Após deixarem o local, não houve movimento maior de ocupação das galerias. As atividades plenárias foram encerradas antes de duas horas e meia de duração, após pedido de verificação de quórum e o número de deputados presentes ser insuficiente. Serviço: Local: galerias do Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará Endereço: Plenário 13 de Maio, entrada via Avenida Desembargador Moreira