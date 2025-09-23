Prefeitura de Fortaleza encaminha com urgência à Câmara projeto de Refis

Caso o projeto seja aprovado, haverá duas modalidades específicas: Refis Simples e Refis Especial / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) encaminhou em regime de urgência projeto de refinanciamento de dívidas (Refis). De acordo com a mensagem encaminhada, a iniciativa visa a recuperação de créditos tributários e não tributários. Haverá duas modalidades específicas: Refis Simples e Refis Especial.

Além disso, no período de adesão ao Refis, o parcelamento poderá ser antecipadamente liquidado de uma só vez, com os mesmos descontos previstos para o pagamento à vista, incidentes sobre o saldo remanescente, conforme o mês da liquidação e a modalidade adotada. A adesão ao Refis Simples será realizada preferencialmente pelos canais de atendimento eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), da Procuradoria Geral do Município (PGM) e dos demais

órgãos e entidades envolvidos. O parcelamento do Refis será cancelado quando o contribuinte deixar de pagar três parcelas consecutivas ou de cinco parcelas alternadas ou quando existir saldo devedor após 90 dias do vencimento da última parcela.

Estímulo à regularização fiscal “Mais do que um simples instrumento de cobrança, o Refis representa uma política pública de estímulo à regularização fiscal, oferecendo condições diferenciadas para que contribuintes – pessoas físicas e jurídicas – possam quitar ou parcelar seus débitos, retomando sua plena capacidade de contribuir para o desenvolvimento da Cidade”, escreveu o prefeito na mensagem. Ainda conforme o prefeito, o programa visa: recuperar receitas essenciais à manutenção e expansão dos serviços públicos; encerrar litígios administrativos e judiciais, reduzindo custos e aumentando a eficiência na gestão tributária; reaproximar contribuinte e Poder Público, estabelecendo um novo patamar de cooperação e confiança mútua. A Prefeitura não divulgou estimativa de quanto pretende arrecadar com o programa.