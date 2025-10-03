Obras da Transnordestina terão fase teste no fim de outubro

Obras da Transnordestina terão fase teste no fim de outubroFerrovia com 76% de avanço inicia testes em outubro e deve conectar 1.061 km entre CE, PE e PI até 2027. Viagem será de Bela Vista do Piauí a Iguatu
As obras da Transnordestina iniciam a fase de testes no fim deste mês de outubro, conforme o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).
O período inicial de operação comissionada prevê o transporte experimental de cargas como soja, milho, farelo de soja e calcário entre Bela Vista do Piauí (PI) e Iguatu (CE).
A expectativa é que a movimentação logística abra espaço para novas oportunidades de trabalho ligadas a transporte, armazenagem e serviços de apoio nas cidades vizinhas.
Somente a primeira etapa da construção já responde por milhares de contratações diretas e indiretas, em um investimento total estimado em R$ 15 bilhões.
De acordo com o Ministério, a primeira fase da ferrovia já atingiu 76% de avanço físico, com seis lotes em execução e outros dois em processo de contratação.
Quando finalizados os 1.061 km previstos até 2027, o traçado ligará diretamente os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, integrando-se ainda a outros corredores ferroviários.
“O impacto vai muito além da logística. A estimativa é de um crescimento anual de R$ 7 bilhões na região, especialmente no semiárido, com geração de empregos e novas cadeias produtivas”, destacou Eduardo Tavares, secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do MIDR.
Estrutura e investimentos
O projeto prevê a construção de 19 estações e seis terminais logísticos, dois deles já em andamento, o Terminal Intermodal do Piauí e o Terminal Logístico de Iguatu, no Ceará.
Os recursos para a obra vêm sendo captados desde 2023, com participação de fundos federais.
Do montante total, R$ 4,4 bilhões são aportados pelo Governo Federal, incluindo R$ 3,6 bilhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), que garante desembolsos escalonados até a conclusão da primeira etapa.
Além da integração com o Porto do Pecém (CE), a ferrovia deve ampliar sua competitividade ao se conectar com outros eixos estratégicos, como o Porto de Suape (PE) e a Ferrovia Norte-Sul.
Desenvolvimento regional
O Governo Federal avalia que a Transnordestina terá impacto social semelhante ao da Transposição do Rio São Francisco, já que atravessa áreas de forte vulnerabilidade econômica no semiárido.
Para os municípios cortados pelo traçado, a chegada da ferrovia significa não apenas nova infraestrutura, mas também mais empregos em setores ligados à construção, comércio, transporte e serviços.