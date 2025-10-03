Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Obras da Transnordestina terão fase teste no fim de outubro

Ferrovia com 76% de avanço inicia testes em outubro e deve conectar 1.061 km entre CE, PE e PI até 2027. Viagem será de Bela Vista do Piauí a Iguatu
As obras da Transnordestina iniciam a fase de testes no fim deste mês de outubro, conforme o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

O período inicial de operação comissionada prevê o transporte experimental de cargas como soja, milho, farelo de soja e calcário entre Bela Vista do Piauí (PI) e Iguatu (CE).

A expectativa é que a movimentação logística abra espaço para novas oportunidades de trabalho ligadas a transporte, armazenagem e serviços de apoio nas cidades vizinhas.

Somente a primeira etapa da construção já responde por milhares de contratações diretas e indiretas, em um investimento total estimado em R$ 15 bilhões.

De acordo com o Ministério, a primeira fase da ferrovia já atingiu 76% de avanço físico, com seis lotes em execução e outros dois em processo de contratação.

Quando finalizados os 1.061 km previstos até 2027, o traçado ligará diretamente os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, integrando-se ainda a outros corredores ferroviários.

“O impacto vai muito além da logística. A estimativa é de um crescimento anual de R$ 7 bilhões na região, especialmente no semiárido, com geração de empregos e novas cadeias produtivas”, destacou Eduardo Tavares, secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do MIDR.

Estrutura e investimentos

O projeto prevê a construção de 19 estações e seis terminais logísticos, dois deles já em andamento, o Terminal Intermodal do Piauí e o Terminal Logístico de Iguatu, no Ceará.

Os recursos para a obra vêm sendo captados desde 2023, com participação de fundos federais.

Do montante total, R$ 4,4 bilhões são aportados pelo Governo Federal, incluindo R$ 3,6 bilhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), que garante desembolsos escalonados até a conclusão da primeira etapa.

Além da integração com o Porto do Pecém (CE), a ferrovia deve ampliar sua competitividade ao se conectar com outros eixos estratégicos, como o Porto de Suape (PE) e a Ferrovia Norte-Sul.

Desenvolvimento regional

O Governo Federal avalia que a Transnordestina terá impacto social semelhante ao da Transposição do Rio São Francisco, já que atravessa áreas de forte vulnerabilidade econômica no semiárido.

Para os municípios cortados pelo traçado, a chegada da ferrovia significa não apenas nova infraestrutura, mas também mais empregos em setores ligados à construção, comércio, transporte e serviços.

