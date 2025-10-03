Obras da Transnordestina terão fase teste no fim de outubro

Projeto de R$ 15 bilhões deve gerar empregos e integrar Ceará, Pernambuco e Piauí com 1.061 km de trilhos até 2027 / Crédito: FCO FONTENELE

As obras da Transnordestina iniciam a fase de testes no fim deste mês de outubro, conforme o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O período inicial de operação comissionada prevê o transporte experimental de cargas como soja, milho, farelo de soja e calcário entre Bela Vista do Piauí (PI) e Iguatu (CE).

A expectativa é que a movimentação logística abra espaço para novas oportunidades de trabalho ligadas a transporte, armazenagem e serviços de apoio nas cidades vizinhas.

Somente a primeira etapa da construção já responde por milhares de contratações diretas e indiretas, em um investimento total estimado em R$ 15 bilhões. De acordo com o Ministério, a primeira fase da ferrovia já atingiu 76% de avanço físico, com seis lotes em execução e outros dois em processo de contratação.

Quando finalizados os 1.061 km previstos até 2027, o traçado ligará diretamente os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, integrando-se ainda a outros corredores ferroviários.

