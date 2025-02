55 desapropriações são fechadas para a Transposição do São Francisco no Ceará

Águas do Rio São Francisco na barragem de Jati, no Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Advocacia-Geral da União (AGU) fechou mais 55 acordos de desapropriação de terrenos para as obras da transposição do Rio São Francisco no município de Ipaumirim, a 432,31 quilômetros de Fortaleza, no Centro-Sul cearense. As negociações resultaram em R$ 2,1 milhões de indenizações aos expropriados. Os terrenos liberados serão utilizados pelas empresas responsáveis pela construção do projeto que leva água à população do sertão do Nordeste.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os processos de desapropriação foram ajuizados pela União entre 2022 e 2025.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O movimento de acordos foi celebrado entre os dias 19 e 20 de fevereiro, por meio do terceiro "Mutirão de Conciliação em ações de desapropriação para as obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco". As audiências foram online, na 16ª Vara Federal, em Juazeiro do Norte. Foram analisados 64 processos, com o comparecimento das partes em todas elas. Conforme a AGU, em apenas seis não houve concordância com o valor ofertado pela União e houve três adiamentos de data.