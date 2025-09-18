Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tarifaço: empresas já podem aderir plano do Governo Federal

Tarifaço: empresas afetadas já podem aderir ao plano do Governo Federal; veja

Ao todo, estão disponíveis R$ 40 bilhões, sendo R$ 30 bilhões com recursos do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) e R$ 10 bilhões do próprio BNDES
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu nesta quinta-feira, 18, o protocolo para que as empresas impactadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos solicitem o crédito do plano Brasil Soberano.

Ao todo, estão disponíveis R$ 40 bilhões, sendo R$ 30 bilhões com recursos do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) e R$ 10 bilhões do próprio Banco.

Conforme o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, a medida de socorro vem com a contrapartida de manter os empregos para a economia continuar crescendo e o País "não ser prejudicado por essas medidas autoritárias, unilaterais e injustificadas".

"O governo do presidente Lula busca a negociação e não vai deixar ninguém para trás, a exemplo do que fizemos com Rio Grande do Sul, quando o BNDES entrou com R$ 29 bilhões e o estado se recuperou e viu a economia crescer no ano passado, após o maior desastre natural da história", complementa.

Como acessar os recursos?

Para acessar o auxílio, é necessário verificar a elegibilidade por meio deste site. Os interessados precisarão se autenticar utilizando a plataforma gov.br, com o certificado digital da companhia.

Após a autenticação, o sistema informará se é elegível e quais soluções do Plano Brasil Soberano podem ser solicitadas. 

Em seguida, a recomendação é entrar em contato com o banco com o qual já tem relacionamento. No caso dos grandes negócios, também é possível diretamente com o BNDES.

Entenda como será a divisão e quem tem direito

Têm direito aos recursos do FGE pessoas jurídicas de todos os portes, cujo faturamento bruto total apurado entre julho de 2024 a junho de 2025 seja superior a 5%, e esteja na tabela de produtos publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

São quatro linhas disponíveis:

  • Capital de Giro (gastos operacionais gerais)
  • Capital de Giro Diversificação (busca de novos mercados)
  • Bens de Capital (aquisição de máquinas e equipamentos)
  • Investimentos (inovação tecnológica, adaptação da atividade produtiva de produtos, de serviços e de processos, e adensamento da cadeia produtiva)

Por outro lado, o valor de R$ 10 bilhões do BNDES abrangerá companhias que os produtos receberam qualquer percentual de tarifa e com qualquer nível de impacto no faturamento bruto. Neste caso, são duas linhas disponíveis: Capital de Giro Emergencial e de Diversificação.

Setor privado dos EUA pede revisão do tarifaço sobre produtos brasileiros e alerta sobre China

