Tarifaço: empresas já podem aderir plano do Governo Federal

Diversos produtos foram afetados com tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos / Crédito: FCO FONTENELE

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu nesta quinta-feira, 18, o protocolo para que as empresas impactadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos solicitem o crédito do plano Brasil Soberano. Ao todo, estão disponíveis R$ 40 bilhões, sendo R$ 30 bilhões com recursos do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) e R$ 10 bilhões do próprio Banco.

Após a autenticação, o sistema informará se é elegível e quais soluções do Plano Brasil Soberano podem ser solicitadas. Em seguida, a recomendação é entrar em contato com o banco com o qual já tem relacionamento. No caso dos grandes negócios, também é possível diretamente com o BNDES. Entenda como será a divisão e quem tem direito

Têm direito aos recursos do FGE pessoas jurídicas de todos os portes, cujo faturamento bruto total apurado entre julho de 2024 a junho de 2025 seja superior a 5%, e esteja na tabela de produtos publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).