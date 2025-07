Lula no Ceará: presidente irá liberar mais R$ 1 bilhão para Transnordestina, diz líder

O governador Elmano de Freitas (PT) e o deputado federal José Guimarães (PT) recebendo ministros para a visita de Lula ao Cariri / Crédito: Ascom/José Guimarães

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá desembarcou no Aeroporto Orlando Bezerra Menezes, no município de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza. O presidente segue por solo para pegar um trem rumo ao Marco Zero da Ferrovia Transnordestina (entre Salgueiro-PE e Missão Velha-CE). José Guimarães (PT), líder do Governo na Câmara dos Deputados, afirmou que Lula tem carinho pela região do Cariri e irá anunciar a liberação de um montante de mais de R$ 1 bilhão para a continuidade das obras e instalações de lotes. A previsão é de entrega em 2027.

Do local da visita, Lula deve seguir de trem em um percurso que vai de Missão Velha para o município pernambucano de Salgueiro, onde o trecho está concluído. Guimarães afirmou que Lula pretende entregar a obra até o final de 2026, quando termina o atual mandato presidencial. Além de José Guimarães, outras autoridades políticas como o governador Elmano de Freitas (PT) e os prefeitos de Barbalha e Crato, também devem participar da agenda. Esta é a segunda agenda de Lula pelo Ceará somente neste ano.