Empresa de logística aérea amplia e abre 5ª loja no Ceará

Empresa de logística aérea amplia e abre 5ª loja no CearáA unidade ficará no bairro Montese, em Fortaleza, a 4 km do Aeroporto Internacional Pinto Martins. A escolha foi pela proximidade a polos industriais
A unidade logística da Gol, a GolLog, anunciou nesta terça-feira, 9 de setembro, a quinta loja no Ceará.
Ficará em Fortaleza, no bairro Montese, a 4 km do Aeroporto Internacional Pinto Martins.
Em comunicado, a empresa diz que a ideia é reforçar a atuação no Nordeste, ampliando a capilaridade “em uma das regiões mais dinâmicas do País.”
Patrícia Bello, diretora-geral da GolLog, frisa que a iniciativa reforça o compromisso de ficar mais próximo dos parceiros e facilitar o dia a dia das operações logísticas.
Um dos pontos citados para a escolha da localização são os eixos logísticos e industriais na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Exemplos são as áreas industriais em Maracanaú, Maranguape, Caucaia e Eusébio, que concentram polos de produção e distribuição atendidos pelo grupo.
No País, a GolLog possui 60 terminais de carga (Tecas) e 62 lojas, com mais de 4 mil cidades atendidas.
O braço logístico é da Gol, companhia aérea que faz parte do Grupo Abra.
Tem alianças com a American Airlines e a Air France-KLM e disponibiliza aos clientes mais de 60 acordos de codeshare e interline, por meio do compartilhamento de operações entre as empresas. Atualmente, opera frota de 138 aeronaves Boeing 737.
Veja também: STF deve definir pena de Bolsonaro somente no último dia
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado