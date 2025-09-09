Empresa de logística aérea amplia e abre 5ª loja no Ceará

GolLog é o braço logístico da Gol / Crédito: Glauber M Costa/Especial para O POVO

A unidade logística da Gol, a GolLog, anunciou nesta terça-feira, 9 de setembro, a quinta loja no Ceará. Ficará em Fortaleza, no bairro Montese, a 4 km do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Em comunicado, a empresa diz que a ideia é reforçar a atuação no Nordeste, ampliando a capilaridade “em uma das regiões mais dinâmicas do País.” Patrícia Bello, diretora-geral da GolLog, frisa que a iniciativa reforça o compromisso de ficar mais próximo dos parceiros e facilitar o dia a dia das operações logísticas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Um dos pontos citados para a escolha da localização são os eixos logísticos e industriais na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Exemplos são as áreas industriais em Maracanaú, Maranguape, Caucaia e Eusébio, que concentram polos de produção e distribuição atendidos pelo grupo. No País, a GolLog possui 60 terminais de carga (Tecas) e 62 lojas, com mais de 4 mil cidades atendidas. O braço logístico é da Gol, companhia aérea que faz parte do Grupo Abra.