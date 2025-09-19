Sefaz usa IA e identifica 68 empresas de fachada no Ceará

Emissão de notas falsas gerou sonegação milionária para as empresas de fachada / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz) identificou 68 noteiras, popularmente conhecidas como empresas de fachada, em investigação na qual utiliza inteligência artificial. A inscrição estadual de todas deverão ser extintas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Juntos, esses negócios emitiram aproximadamente R$ 1,4 bilhão em notas fiscais falsas, segundo os cálculos da Sefaz. O montante resultou em "R$ 550 milhões em documentos fiscais de terceiros", além da "transferência de R$ 120 milhões em créditos de ICMS indevidos".

IA a serviço do fisco "Os dados coletados na primeira rodada de detecção serviram para retroalimentar e retreinar o modelo da inteligência artificial, garantindo maior acurácia e confiabilidade nos resultados atuais", explica a Sefaz em nota. O setor de inteligência artificial da Sefaz foi o responsável por identificar as empresas de fachada. De acordo com a secretaria, o trabalho usou modelos de IA para identificar padrões suspeitos na movimentação de notas fiscais eletrônicas. "A tecnologia empregada permite analisar grandes volumes de dados em tempo real, reconhecendo, com elevada precisão, indícios de fraude", acrescenta.