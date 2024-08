Elmano autoriza mais de meio bilhão de reais em crédito suplementar; veja uso do valor

Governador Elmano de Freitas autorizou medida em publicação do Diário Oficial Crédito: AURÉLIO ALVES

O Governo do Estado do Ceará autorizou crédito suplementar de R$ 530.816.594,71 para órgãos e entidades. O recurso está previsto no Orçamento 2024 e beneficia secretarias e autarquias estaduais, além da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). "Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrem do superávit financeiro do exercício anterior, do excesso de arrecadação e de anulação de dotações orçamentárias", justifica o texto assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT), no Diário Oficial do Estado (DOE).

É a chamada Desvinculação das Receitas Estaduais (DRE). “O importante é que a gente possa ter flexibilidade porque o orçamento público já é muito amarrado. A ideia é poder desvincular determinadas despesas de determinadas receitas e aplicar em outras áreas de acordo com as necessidades específicas do Estado”, defende o secretário.

Aplicações O decreto publicado na edição de ontem, 13, do DOE demonstra que o destino dos créditos suplementares são diversos. Cialdini cita “investimentos importantes” em recursos hídricos e também nos órgãos relacionados à segurança pública.

A tabela atesta a observação. A Polícia Militar (R$ 55,71 milhões) e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (R$ 46,87 milhões) detém os maiores montantes. Já a Secretaria de Recursos Hídricos conta com R$ 34,11 milhões. Mas cada pasta aponta o destino dos recursos. Concessão de passagens no Sistema VaiVem, implantação do sistema metroviário, compra de cavalos pela Polícia Militar, perfuração de poços ou mesmo contratação de data center estão entre as despesas. Especificamente sobre a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), O POVO procurou o órgão para entender os detalhes de aplicação dos R$ 23.116.251,50 autorizados para a concessão de passagens gratuitas pelo projeto VaiVem.

O programa está na primeira fase voltada para estudantes, mas foi prometida para maio de 2024, pelo governador, uma segunda etapa, com passagens gratuitas aos trabalhadores desempregados, o que ainda não ocorreu. Confira a lista completa abaixo. Decisões por conselho “Nós temos um conselho de gestão fiscal com equipes técnicas de Seplag, Sefaz (Secretaria da Fazenda), PGE (Procuradoria Geral do Estado) e representação da Chefia de Gabinete do Governador. Todas as semanas temos uma reunião que subsidia as decisões dos secretários. Obviamente, a gente vem sendo demandado pelas secretarias, mas obedecemos os limites constitucionais do gasto”, observa o secretário.

Ele se refere aos 25% reservados ao gasto com Educação e 12% para a Saúde, os quais, quando não respeitados, implicam punições ao Estado pelos tribunais de contas.

Mais crédito ou contingenciamento Perguntado se é possível que o Estado autorize mais créditos suplementares até o fim de 2024, Cialdini afirma ao O POVO que sim e explicou que “o ideal é que se faça isso em bloco para não ficar fragmentando.” A premissa para isso, ressalva, é a existência de “superávit financeiro do exercício anterior, do excesso de arrecadação e de anulação de dotações orçamentárias”, além de emendas parlamentares.