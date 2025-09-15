Concursos no Ceará: Tem edital do ICMBio e quase 1,5 mil vagas

Concursos abertos nesta semana tem salários que alcançam R$ 10,2 mil / Crédito: Samuel Setubal

Cearenses interessados em ingressar no serviço público devem se preparar, pois oito certames estão com inscrições abertas. São quase 1,5 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais. As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 10,2 mil.



As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do: Acre

Amazonas

Amapá

Bahia

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

ICMBIO (1 vaga) O concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) oferta 1 vaga para Agente Temporário Ambiental. O local de atuação será na Coordenação Territorial de Fortaleza (CE). O cargo exige ensino fundamental completo e oferece remuneração de R$ 3.795,00, acrescida de auxílios legais. O contrato terá duração de 24 meses. O período de inscrições presenciais se estende de 15 de a 19 de setembro, no escritório do ICMBio em Fortaleza, situado à Rua Barbosa de Freitas, 2674, Anexo 2 – 5º andar, sala 02, Bairro Dionísio Torres.

As informações complementares do processo seletivo, estão no edital disponível para leitura no portal do ICMBio. TJCE (44 vagas)

O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará oferta 44 vagas para delegações extrajudiciais de notas e de registros, funções notariais tradicionalmente ocupadas por concurso público de provas e títulos.

Os candidatos devem observar critérios de ingresso por provimento ou remoção. O período de inscrições se estende de 21 de agosto a 19 de setembro, e devem ser feitas pela internet, no site da Cebraspe.

