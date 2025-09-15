Concursos no Ceará: Tem edital do ICMBio e quase 1,5 mil vagas

Concursos no Ceará: Tem edital do ICMBio e quase 1,5 mil vagasO POVO mapeou oportunidades de concorrências de nível municipal, estadual e nacional. Confira!
Cearenses interessados em ingressar no serviço público devem se preparar, pois oito certames estão com inscrições abertas. São quase 1,5 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais.
As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 10,2 mil.
Na esfera estadual, destaque para a seleção de estágio da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará. Há também diversos certames em prefeituras.
Nesta matéria, você vai ler informações sobre as seleções:
- Funai (temporários) - 900 vagas| Inscrições até abril de 2026
- ICMBio (temporário) - 1 vaga| Inscrições até 19 de setembro
- TJCE - 44 vagas | Inscrições até 19 de setembro
- Prefeitura de Lavras da Mangabeira - 51 vagas| Inscrições até 9 de outubro
- Prefeitura de Beberibe - 309 vagas| Inscrições até 28 de setembro
- Prefeitura de Morrinhos - 419 vagas| Inscrições até 6 de outubro
- Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará - 15 vagas| Inscrições até 18 de setembro
- Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE) - 50 vagas| Inscrições até 29 de setembro
Funai (900 vagas - Contratação Temporária)
A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.
As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.
As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:
- Acre
- Amazonas
- Amapá
- Bahia
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Tocantins
Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.
ICMBIO (1 vaga)
O concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) oferta 1 vaga para Agente Temporário Ambiental. O local de atuação será na Coordenação Territorial de Fortaleza (CE).
O cargo exige ensino fundamental completo e oferece remuneração de R$ 3.795,00, acrescida de auxílios legais. O contrato terá duração de 24 meses.
O período de inscrições presenciais se estende de 15 de a 19 de setembro, no escritório do ICMBio em Fortaleza, situado à Rua Barbosa de Freitas, 2674, Anexo 2 – 5º andar, sala 02, Bairro Dionísio Torres.
As informações complementares do processo seletivo, estão no edital disponível para leitura no portal do ICMBio.
TJCE (44 vagas)
O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará oferta 44 vagas para delegações extrajudiciais de notas e de registros, funções notariais tradicionalmente ocupadas por concurso público de provas e títulos.
Os candidatos devem observar critérios de ingresso por provimento ou remoção. O período de inscrições se estende de 21 de agosto a 19 de setembro, e devem ser feitas pela internet, no site da Cebraspe.
Os delegatários dos serviços notariais e de registro serão remunerados, exclusivamente, por meio de emolumentos cobrados em razão do ofício.
Prefeitura de Lavras da Mangabeira (51 vagas)
A Prefeitura de Lavras da Mangabeira (a 440 km de Fortaleza) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 51 vagas em diversas ocupações.
São oportunidades para profissionais de níveis Fundamental, Médio e Superior. A jornada de trabalho para as vagas varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 10.212.
A banca responsável pelo certame é a Universidade Regional do Cariri (Urca). O período de inscrições se estenderá entre os dias 5 de setembro a 9 de outubro, de forma online. A taxa de inscrição custa R$ 100 ou R$ 200, a depender da vaga pretendida.
Veja abaixo as vagas disponibilizadas no certame:
- Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4 vagas);
- Ciências Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
- Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
- Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
- Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (3 vagas);
- Agente Comunitário de Saúde (3 vagas);
- Assistente Social (3 vagas);
- Biólogo (1 vaga);
- Engenheiro Agrônomo (1 vaga);
- Médico Neuropsiquiatra Infantil (1 vaga);
- Psicólogo (4 vagas);
- Terapeuta Ocupacional (2 vagas);
- Agente Administrativo (7 vagas);
- Técnico em Agropecuária (1 vaga);
- Topógrafo (1 vaga);
- Auxiliar de Serviços Gerais (8 vagas);
- Coveiro (3 vagas);
- Cozinheiro (5 vagas).
Prefeitura de Beberibe (309 vagas)
A Prefeitura de Beberibe (a 81 km de Fortaleza) anunciou a abertura de quatro editais de processos seletivos para preencher 309 vagas.
São vagas destinadas a candidatos dos níveis Fundamental, Médio e Superior. A remuneração das vagas varia entre R$ 1.557,56 a R$ 5.534,83, com jornadas de trabalho semanal de 30 a 40 horas.
A banca organizadora do certame é o Instituto Consulpam e o período de inscrições segue aberto até o dia 28 de setembro, com taxa de inscrição variando entre R$ 68 e R$ 148, a depender da vaga pretendida. O formulário e mais informações sobre os editais estão disponíveis no site da banca.
Confira as vagas disponibilizadas por edital:
- Edital Nº 01/2025: Auxiliar de Administração (23 vagas);
Auxiliar de Serviços Gerais (50 vagas);
Guarda Patrimonial (20 vagas);
Agente de Alimentação Escolar (25 vagas);
Motorista Escolar (5 vagas);
Agente de Defesa Civil (2 vagas);
Auxiliar de Farmácia (3 vagas);
Auxiliar Pedagógico (22 vagas);
Cadastrador Imobiliário (3 vagas);
Fiscal de Obras e Posturas (6 vagas);
Guarda-Vidas (6 vagas);
Secretário Escolar (6 vagas);
Técnico em Edificações (3 vagas);
Técnico de Enfermagem (10 vagas);
Técnico de Informática (3 vagas);
Orientador Social (5 vagas);
Técnico Em Saúde Bucal (6 vagas);
Assistente Social (8 vagas);
Cirurgião Dentista (9 vagas);
Enfermeiro (7 vagas);
Farmacêutico (2 vagas);
Fisioterapeuta (4 vagas);
Fonoaudiólogo (4 vagas);
Nutricionista (3 vagas);
Psicólogo (10 vagas);
Terapeuta Ocupacional (3 vagas);
Médico Veterinário (1 vaga);
Analista Ambiental (2 vagas);
Turismólogo (1 vaga);
Fiscal Ambiental (3 vagas).
- Edital Nº 02/2025: Agente Municipal de Trânsito e Transporte (7 vagas).
- Edital Nº 03/2025: Agente Comunitário de Saúde (3 Vagas).
- Edital Nº 04/2025: Professor de Educação Básica PEB II (40 vagas).
Prefeitura de Morrinhos (419 vagas)
A Prefeitura de Morrinhos (a 209 km de Fortaleza) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 419 vagas em diversas ocupações. Ao todo são três editais abertos.
São oportunidades para profissionais de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior. A jornada de trabalho para as vagas varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 4.750.
As inscrições do concurso da Prefeitura de Morrinhos acontecem entre os dias 12 de setembro e 6 de outubro de 2025, no portal da entidade responsável pelo certame, o Instituto Consulpam. As taxas de inscrições variam de R$ 65,00 a R$ 140,00, dependendo do cargo.
As inscrições devem ser feitas nos sites específicos para cada edital:
CBM-CE (50 vagas)
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a abertura de edital para contratação de 50 profissionais para o oficialato do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE). Também está prevista formação de cadastro de reserva, com 80 vagas.
O concurso público será para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do CBM-CE. A remuneração prevista varia de R$ 5.342,49 a R$ 8.408,32, para regime de dedicação exclusiva.
O concurso é voltado a candidatos de nível Superior, com idade entre 18 e 29 anos, 11 meses e 29 dias. É estipulada no edital altura mínima de 1m62cm para candidatos do sexo masculino e de 1m57cm para candidatas do sexo feminino.
As inscrições estão disponíveis no site da banca do certame, o Instituto Consulpam, com taxa de inscrição no valor de R$ 210. O período para confirmar a participação será aberto no dia 15 de setembro (às 8 horas) e segue até 29 de setembro (às 17 horas).
SEDIH-CE (15 vagas)
A Secretarias dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih-CE) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 15 vagas de estágio.
As oportunidades são para estudantes regularmente matriculados em instituições conveniadas com o Governo do Estado. A jornada será de 20 semanais, com bolsa de R$ 871,68. O contrato de estágio é de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses.
As inscrições acontecem até o dia 18 de setembro de forma gratuita, mas presencial. O interessado deve comparecer para fazer sua inscrição na Rua Assunção, nº 1100, Bairro José Bonifácio, Fortaleza, no horário das 9h30min às 11h e das 13h30min às 15h, de segunda a sexta-feira.
Mais informações podem ser conferidas no edital do certame.
Edital do CNU 2025 é publicado: veja datas, vagas e como se inscrever | OP News
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado