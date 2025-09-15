Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Concursos no Ceará: Tem edital do ICMBio e quase 1,5 mil vagas

Concursos no Ceará: Tem edital do ICMBio e quase 1,5 mil vagas

O POVO mapeou oportunidades de concorrências de nível municipal, estadual e nacional. Confira!
Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Cearenses interessados em ingressar no serviço público devem se preparar, pois oito certames estão com inscrições abertas. São quase 1,5 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais. 

As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 10,2 mil.

Na esfera estadual, destaque para a seleção de estágio da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará. Há também diversos certames em prefeituras.

Nesta matéria, você vai ler informações sobre as seleções:

  1. Funai (temporários) - 900 vagas| Inscrições até abril de 2026
  2. ICMBio (temporário) - 1 vaga| Inscrições até 19 de setembro
  3. TJCE - 44 vagas | Inscrições até 19 de setembro
  4. Prefeitura de Lavras da Mangabeira - 51 vagas| Inscrições até 9 de outubro
  5. Prefeitura de Beberibe - 309 vagas| Inscrições até 28 de setembro
  6. Prefeitura de Morrinhos - 419 vagas| Inscrições até 6 de outubro
  7. Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará - 15 vagas| Inscrições até 18 de setembro
  8. Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE) - 50 vagas| Inscrições até 29 de setembro

Leia mais

 

Funai (900 vagas - Contratação Temporária)

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

  • Acre
  • Amazonas
  • Amapá
  • Bahia
  • Maranhão
  • Mato Grosso
  • Mato Grosso do Sul
  • Minas Gerais
  • Pará
  • Paraíba
  • Paraná
  • Rondônia
  • Roraima
  • Santa Catarina
  • São Paulo
  • Tocantins

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.  

ICMBIO (1 vaga)

O concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) oferta 1 vaga para Agente Temporário Ambiental. O local de atuação será na Coordenação Territorial de Fortaleza (CE).

O cargo exige ensino fundamental completo e oferece remuneração de R$ 3.795,00, acrescida de auxílios legais. O contrato terá duração de 24 meses.

O período de inscrições presenciais se estende de 15 de a 19 de setembro, no escritório do ICMBio em Fortaleza, situado à Rua Barbosa de Freitas, 2674, Anexo 2 – 5º andar, sala 02, Bairro Dionísio Torres.

As informações complementares do processo seletivo, estão no edital disponível para leitura no portal do ICMBio

TJCE (44 vagas)

O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará oferta 44 vagas para delegações extrajudiciais de notas e de registros, funções notariais tradicionalmente ocupadas por concurso público de provas e títulos.

Os candidatos devem observar critérios de ingresso por provimento ou remoção. O período de inscrições se estende de 21 de agosto a 19 de setembro, e devem ser feitas pela internet, no site da Cebraspe.

Os delegatários dos serviços notariais e de registro serão remunerados, exclusivamente, por meio de emolumentos cobrados em razão do ofício.

Prefeitura de Lavras da Mangabeira (51 vagas)

A Prefeitura de Lavras da Mangabeira (a 440 km de Fortaleza) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 51 vagas em diversas ocupações.

São oportunidades para profissionais de níveis Fundamental, Médio e Superior. A jornada de trabalho para as vagas varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 10.212.

A banca responsável pelo certame é a Universidade Regional do Cariri (Urca). O período de inscrições se estenderá entre os dias 5 de setembro a 9 de outubro, de forma online. A taxa de inscrição custa R$ 100 ou R$ 200, a depender da vaga pretendida. 

Veja abaixo as vagas disponibilizadas no certame:

  • Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4 vagas);
  • Ciências Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
  • Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
  • Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
  • Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (3 vagas);
  • Agente Comunitário de Saúde (3 vagas);
  • Assistente Social (3 vagas);
  • Biólogo (1 vaga);
  • Engenheiro Agrônomo (1 vaga);
  • Médico Neuropsiquiatra Infantil (1 vaga);
  • Psicólogo (4 vagas);
  • Terapeuta Ocupacional (2 vagas);
  • Agente Administrativo (7 vagas);
  • Técnico em Agropecuária (1 vaga);
  • Topógrafo (1 vaga);
  • Auxiliar de Serviços Gerais (8 vagas);
  • Coveiro (3 vagas);
  • Cozinheiro (5 vagas).  

Prefeitura de Beberibe (309 vagas)

A Prefeitura de Beberibe (a 81 km de Fortaleza) anunciou a abertura de quatro editais de processos seletivos para preencher 309 vagas.

São vagas destinadas a candidatos dos níveis Fundamental, Médio e Superior. A remuneração das vagas varia entre R$ 1.557,56 a R$ 5.534,83, com jornadas de trabalho semanal de 30 a 40 horas.

A banca organizadora do certame é o Instituto Consulpam e o período de inscrições segue aberto até o dia 28 de setembro, com taxa de inscrição variando entre R$ 68 e R$ 148, a depender da vaga pretendida. O formulário e mais informações sobre os editais estão disponíveis no site da banca

Confira as vagas disponibilizadas por edital:

  • Edital Nº 01/2025: Auxiliar de Administração (23 vagas);
    Auxiliar de Serviços Gerais (50 vagas);
    Guarda Patrimonial (20 vagas);
    Agente de Alimentação Escolar (25 vagas);
    Motorista Escolar (5 vagas);
    Agente de Defesa Civil (2 vagas);
    Auxiliar de Farmácia (3 vagas);
    Auxiliar Pedagógico (22 vagas);
    Cadastrador Imobiliário (3 vagas);
    Fiscal de Obras e Posturas (6 vagas);
    Guarda-Vidas (6 vagas);
    Secretário Escolar (6 vagas);
    Técnico em Edificações (3 vagas);
    Técnico de Enfermagem (10 vagas);
    Técnico de Informática (3 vagas);
    Orientador Social (5 vagas);
    Técnico Em Saúde Bucal (6 vagas);
    Assistente Social (8 vagas);
    Cirurgião Dentista (9 vagas);
    Enfermeiro (7 vagas);
    Farmacêutico (2 vagas);
    Fisioterapeuta (4 vagas);
    Fonoaudiólogo (4 vagas);
    Nutricionista (3 vagas);
    Psicólogo (10 vagas);
    Terapeuta Ocupacional (3 vagas);
    Médico Veterinário (1 vaga);
    Analista Ambiental (2 vagas);
    Turismólogo (1 vaga);
    Fiscal Ambiental (3 vagas).
  • Edital Nº 02/2025: Agente Municipal de Trânsito e Transporte (7 vagas).
  • Edital Nº 03/2025: Agente Comunitário de Saúde (3 Vagas).
  • Edital Nº 04/2025: Professor de Educação Básica PEB II (40 vagas).

Prefeitura de Morrinhos (419 vagas)

A Prefeitura de Morrinhos (a 209 km de Fortaleza) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 419 vagas em diversas ocupações. Ao todo são três editais abertos.

São oportunidades para profissionais de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior. A jornada de trabalho para as vagas varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 4.750.

As inscrições do concurso da Prefeitura de Morrinhos acontecem entre os dias 12 de setembro e 6 de outubro de 2025, no portal da entidade responsável pelo certame, o Instituto Consulpam. As taxas de inscrições variam de R$ 65,00 a R$ 140,00, dependendo do cargo.

As inscrições devem ser feitas nos sites específicos para cada edital:

CBM-CE (50 vagas)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a abertura de edital para contratação de 50 profissionais para o oficialato do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE). Também está prevista formação de cadastro de reserva, com 80 vagas.

O concurso público será para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do CBM-CE. A remuneração prevista varia de R$ 5.342,49 a R$ 8.408,32, para regime de dedicação exclusiva.

O concurso é voltado a candidatos de nível Superior, com idade entre 18 e 29 anos, 11 meses e 29 dias. É estipulada no edital altura mínima de 1m62cm para candidatos do sexo masculino e de 1m57cm para candidatas do sexo feminino.

As inscrições estão disponíveis no site da banca do certame, o Instituto Consulpam, com taxa de inscrição no valor de R$ 210. O período para confirmar a participação será aberto no dia 15 de setembro (às 8 horas) e segue até 29 de setembro (às 17 horas).

SEDIH-CE (15 vagas)

A Secretarias dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih-CE) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 15 vagas de estágio.

As oportunidades são para estudantes regularmente matriculados em instituições conveniadas com o Governo do Estado. A jornada será de 20 semanais, com bolsa de R$ 871,68. O contrato de estágio é de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses.

As inscrições acontecem até o dia 18 de setembro de forma gratuita, mas presencial. O interessado deve comparecer para fazer sua inscrição na Rua Assunção, nº 1100, Bairro José Bonifácio, Fortaleza, no horário das 9h30min às 11h e das 13h30min às 15h, de segunda a sexta-feira.

Mais informações podem ser conferidas no edital do certame.

Edital do CNU 2025 é publicado: veja datas, vagas e como se inscrever | OP News

 

 

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

concursos empregos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar