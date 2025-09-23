Ceará é o 5º estado com maior valor ressarcido de descontos indevidos do INSS

Ceará é o 5º estado com maior valor ressarcido de descontos indevidos do INSSCom R$ 93,5 milhões devolvidos a aposentados e pensionistas, Estado só perde para São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro
O Ceará é o quinto estado com maior montante ressarcido em descontos indevidos em benefícios do INSS, com um valor de R$ 93,5 milhões devolvidos a aposentados e pensionistas.
O Estado só perde para: São Paulo, com R$293,7 milhões; Minas Gerais, com R$149,5 milhões; Bahia, com R$137,2 milhões, além do Rio de Janeiro, com R$124,4 milhões.
Ao todo, segundo o INSS já foram ressarcidos R$ 1,53 bilhão a cerca de 2,46 milhões de beneficiários que aderiram ao acordo de ressarcimento, ou cerca de 74% dos que estão aptos a receber valores descontados indevidamente.
Conforme o governo, “a adesão ao acordo é necessária para que o beneficiário receba a devolução dos valores diretamente em sua conta, sem precisar recorrer à Justiça. Os valores são pagos de forma integral, com correção pela inflação (IPCA), em até três dias úteis”.
"Os dados mostram a eficiência dessa iniciativa do Governo Federal de devolver cada centavo de forma rápida e segura para garantir a dignidade e os direitos dos nossos aposentados e pensionistas", destacou o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz.
“O ressarcimento está chegando a aposentados e pensionistas em todas as regiões do país. Nosso compromisso é garantir que cada beneficiário receba de volta o que é seu, com respeito, segurança e transparência”, afirmou o presidente do INSS, Gilberto Waller.
O prazo segue aberto para quem ainda não fez a adesão ao acordo de ressarcimento. O procedimento é gratuito, simples e não exige envio de documentos e pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS , Central 135 ou nas agências dos Correios.
