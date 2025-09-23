Ceará é o 5º estado com maior valor ressarcido de descontos indevidos do INSS

Devolução se refere a esquema de descontos ilegais de entidades em pensões e aposentadorias / Crédito: Divulgação/ Secretaria de Comunicação Social

O Ceará é o quinto estado com maior montante ressarcido em descontos indevidos em benefícios do INSS, com um valor de R$ 93,5 milhões devolvidos a aposentados e pensionistas. O Estado só perde para: São Paulo, com R$293,7 milhões; Minas Gerais, com R$149,5 milhões; Bahia, com R$137,2 milhões, além do Rio de Janeiro, com R$124,4 milhões.