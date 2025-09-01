Governo do Ceará terá departamento pós-licenciamento ambiental

Usos de camarão e peixes. / Crédito: Antonio Albuquerque/Divulgação

A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Semace) trabalha para por em vigor, em 206, departamento pós-licenciamento ambiental. Durante o IV Seminário de Biossegurança das Cadeias Produtivas Aquícola e Pesqueira, Iury Mourão, articulador de licenciamento ambiental da Semace, contou que a ideia é acompanhar o comportamento ambiental das empresas licenciadas.

“Verificar o comportamento ambiental dos empreendimentos, porque a gente tem um monitoramento dos empreendimentos e tem um monitoramento da Semace. Só que a gente precisa conjugar os dois. Como que isso é feito? Pelo acompanhamento do pós-licença”, explicou. “Acreditamos que próximo ano esteja operando em si […] Um setor novo que vai verificar justamente o atendimento das condicionantes das licenças ambientais”, concluiu.

IV Seminário de Biossegurança das Cadeias Produtivas Aquícola e Pesqueira O IV Seminário de Biossegurança das Cadeias Produtivas Aquícola e Pesqueira reuniu autoridades, pesquisadores e produtores entre os dias 27 e 29, no Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Morada Nova, no Ceará. O evento ressaltou a importância do desenvolvimento da carcinicultura cearense. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O município de Morada Nova é um dos mais importantes na produção de camarão no Ceará, sendo responsável por 30% do todo. Quase 110 mil toneladas são produzidas por ano na região. Os dados são da Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC).

“Morada Nova reúne clima, terrenos adequados e mão de obra qualificada. O IFCE tem sido parceiro estratégico, formando profissionais e desenvolvendo pesquisas que atraem investidores. Hoje, o município já é reconhecido nacionalmente pela força da sua produção”, disse o professor e doutor em Engenharia de Pesca do IFCE, Ítalo Rocha. O principal objetivo do encontro é tratar temas técnicos e estratégicos na produção, como: biossegurança e inovação no cultivo. Segundo o especialista em licenciamentos ambientais, o principal desafio do órgão ainda é a comunicação com o setor produtivo, a fim de tornar a informação acessível para os interessados.