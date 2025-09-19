Ceará abre 28,6 mil vagas em cursos profissionalizantes

Mais de 28 mil vagas em qualificação pelo Qualificar+ e Incluir+Programas oferecem capacitação gratuita em áreas estratégicas, com meta de inserir 10% dos alunos no mercado
Mais de 28 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos estão abertas no Ceará por meio dos projetos Qualificar+ e Incluir+. A iniciativa é resultado de parcerias da Secretaria do Trabalho (SET) com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).
Do total, 24.400 vagas são do Qualificar+ e 4.250 do Incluir+. A meta do governo é garantir que 10% dos matriculados sejam inseridos diretamente no mercado de trabalho, segundo o governador Elmano de Freitas, (PT), que apresentou o anúncio ao lado do secretário do Trabalho, Vladyson Viana, do presidente do Centec, Cleyton Monte, e do presidente do IDT, Raimundo Ângelo.
“Estamos garantindo o investimento de praticamente R$ 28 milhões, com mais de 28 mil vagas, para que você possa fazer a sua formação. Criamos mais de 140 mil empregos nos últimos anos, mas queremos garantir ainda mais oportunidades para o povo cearense”, destacou Elmano.
Cursos alinhados ao mercado
As vagas foram estruturadas a partir de um levantamento das necessidades do setor produtivo. “O diferencial é que essas formações são orientadas pela demanda do setor privado. Onde há necessidade de mão de obra, o Estado estará presente, ampliando a empregabilidade das pessoas”, afirmou o secretário Vladyson Viana.
O governador reforçou a proposta de alinhar a qualificação ao mercado: “É muito importante a pessoa saber que no mercado tem espaço para ela. Estamos aproximando cada vez mais a formação para o emprego e as vagas criadas”.
Qualificar+: cinco eixos estratégicos
Na primeira etapa do Qualificar+, entre 2024 e 2025, mais de 16 mil cearenses foram qualificados. Agora, o programa amplia o alcance com 170 turmas de 25 alunos cada, distribuídas em municípios de todas as regiões.
As formações abrangem cinco eixos:
- Indústria 4.0;
- Tecnologias Emergentes;
- Agroecologia, Agroindústria e Produção Industrial;
- Hospitalidade;
- Sustentabilidade;
O presidente do Centec, Cleyton Monte, explicou que o projeto será expandido para as 14 macrorregiões do Estado, com o objetivo de alcançar diferentes grupos, como mulheres, povos indígenas, quilombolas, jovens e agricultores.
Incluir+: foco em inclusão e renda
O Incluir+ tem como proposta promover a inclusão socioprodutiva, oferecendo cursos voltados à geração de renda e sustentabilidade. “Vamos qualificar o maior número possível de trabalhadores. Além dos cursos, o IDT fará a orientação e o encaminhamento ao mercado de trabalho”, disse Raimundo Ângelo, presidente do instituto.
Emprego no Ceará
O cenário de empregabilidade no Estado tem mostrado crescimento. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), o Ceará gerou 7.424 postos de trabalho em julho, ficando em segundo lugar no Nordeste, atrás apenas da Bahia (9.436).
Como participar
As inscrições para os cursos estão disponíveis no site oficial dos projetos.
