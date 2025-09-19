Ceará abre 28,6 mil vagas em cursos profissionalizantes

Mais de 28 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos estão abertas no Ceará por meio dos projetos Qualificar+ e Incluir+ . A iniciativa é resultado de parcerias da Secretaria do Trabalho (SET) com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).

Do total, 24.400 vagas são do Qualificar+ e 4.250 do Incluir+. A meta do governo é garantir que 10% dos matriculados sejam inseridos diretamente no mercado de trabalho, segundo o governador Elmano de Freitas, (PT), que apresentou o anúncio ao lado do secretário do Trabalho, Vladyson Viana, do presidente do Centec, Cleyton Monte, e do presidente do IDT, Raimundo Ângelo.



“Estamos garantindo o investimento de praticamente R$ 28 milhões, com mais de 28 mil vagas, para que você possa fazer a sua formação. Criamos mais de 140 mil empregos nos últimos anos, mas queremos garantir ainda mais oportunidades para o povo cearense”, destacou Elmano.



Cursos alinhados ao mercado



As vagas foram estruturadas a partir de um levantamento das necessidades do setor produtivo. “O diferencial é que essas formações são orientadas pela demanda do setor privado. Onde há necessidade de mão de obra, o Estado estará presente, ampliando a empregabilidade das pessoas”, afirmou o secretário Vladyson Viana.



O governador reforçou a proposta de alinhar a qualificação ao mercado: “É muito importante a pessoa saber que no mercado tem espaço para ela. Estamos aproximando cada vez mais a formação para o emprego e as vagas criadas”.

