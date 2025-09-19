Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará atrai investimento R$ 76 milhões visita japonesa Kanaflex

Ceará atrai investimento de R$ 76 milhões com visita da multinacional japonesa Kanaflex

Planta da Kanaflex em Maracanaú, gera 70 empregos e reforça o Ceará como hub de negócios internacionais
Autor Mariah Salvatore
Autor
Mariah Salvatore Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Governo do Ceará reforçou seu compromisso com o investimento estrangeiro durante visita à unidade da Kanaflex, multinacional japonesa instalada em Maracanaú.

A planta, inaugurada em 2020, representou um investimento de R$ 76 milhões e gerou 70 empregos diretos. Atualmente, a empresa planeja expandir a produção de tubos em PEAD, mangueiras flexíveis e novos materiais, fortalecendo sua presença industrial no estado.

Leia mais

A visita foi na terça-feira, 16, e faz parte do Programa Ceará Parceiro Global, coordenado pela Secretaria das Relações Internacionais (SRI), cujo objetivo é aproximar o estado de empresas estrangeiras estratégicas, estimulando parcerias que geram inovação, capacitação profissional e crescimento econômico.

A comitiva da SRI foi formada pela secretária Roseane Medeiros, pelo secretário executivo Alberto Antunes, pelo coordenador Filipe Braga e pelo assessor técnico João Guilherme Aracena.

Eles foram recebidos pelo diretor-presidente da Kanaflex no Brasil, Antonio Novoro Kaneko, pelo gerente industrial Marcelo Motizuki e pelo supervisor industrial da unidade de Maracanaú, Janilson Alves.

Para a secretária Roseane Medeiros, o encontro reforça a importância de criar pontes entre o governo e empresas internacionais.

“Esse diálogo abre caminho para novas oportunidades de negócios, transferência de tecnologia e qualificação da mão de obra local, fortalecendo o crescimento econômico do Ceará”, afirmou.

Leia mais

A planta de Maracanaú integra a rede global da Kanaflex, que conta com 22 unidades no Japão, Brasil, Estados Unidos, China e Espanha, sendo referência mundial na produção de tubos e mangueiras industriais.

O Japão é hoje o 10º maior investidor estrangeiro no Brasil, com destaque para setores como metalurgia, agronegócio, veículos, química, alimentos e energias renováveis. Em 2025, Brasil e Japão comemoram 130 anos de laços diplomáticos, período em que as relações econômicas, culturais e tecnológicas se fortaleceram significativamente.

A visita à Kanaflex reforça a estratégia do Ceará de se posicionar como um hub para negócios internacionais, conectando empresas globais a oportunidades de investimento e inovação no estado.

O programa Ceará Parceiro Global já promoveu encontros com outras empresas estrangeiras, consolidando a atuação do governo estadual na atração de investimentos e no fortalecimento da economia local.

Roberto Pessoa é empossado prefeito de Maracanaú pela quarta vez | O POVO NEWS

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar