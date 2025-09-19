Ceará atrai investimento R$ 76 milhões visita japonesa Kanaflex

Equipe da SRI visita unidade da Kanaflex em Maracanaú, inaugurada em 2020 com investimento de R$ 76 milhões / Crédito: Filipe Braga

O Governo do Ceará reforçou seu compromisso com o investimento estrangeiro durante visita à unidade da Kanaflex, multinacional japonesa instalada em Maracanaú.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

A comitiva da SRI foi formada pela secretária Roseane Medeiros, pelo secretário executivo Alberto Antunes, pelo coordenador Filipe Braga e pelo assessor técnico João Guilherme Aracena.

Eles foram recebidos pelo diretor-presidente da Kanaflex no Brasil, Antonio Novoro Kaneko, pelo gerente industrial Marcelo Motizuki e pelo supervisor industrial da unidade de Maracanaú, Janilson Alves.

Para a secretária Roseane Medeiros, o encontro reforça a importância de criar pontes entre o governo e empresas internacionais.