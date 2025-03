Fundação Demócrito Rocha lança programa de capacitação em prática esportiva

Além do curso online, a iniciativa prevê oficinas presenciais em diversas cidades do Ceará, com o objetivo de formar multiplicadores e ampliar o alcance do conhecimento

A Fundação Demócrito Rocha lançou o "Programa de Capacitação nos Princípios da Prática Esportiva", com o objetivo de qualificar profissionais para atuar com ética e responsabilidade no esporte.

O curso conta com uma carga horária de 80 horas, divididas em oito módulos, que incluem fascículos, videoaulas e podcasts disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Fundação.

Entre os temas abordados no curso estão a Lei Geral do Esporte, habilidades motoras fundamentais, pedagogia do esporte, treinamento desportivo e a atuação profissional em diferentes contextos, como escolas, lazer e clubes esportivos.

Os participantes que cumprirem os requisitos e atingirem a nota mínima exigida receberão certificação pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e pela Universidade Aberta do Nordeste (Uane).

Além do curso online, a iniciativa prevê oficinas presenciais em diversas cidades do Ceará, com o objetivo de formar multiplicadores e ampliar o alcance do conhecimento.

As oficinas, com três horas de duração, já foram realizadas em Fortim (15 de fevereiro), Sobral (22 de fevereiro) e Baturité (8 de março). As próximas cidades a receberem a atividade são Crato, no dia 15 de março, e Fortaleza, no dia 21 de março. As inscrições poderão ser feita através do site da FDR, na aba Prática Esportiva.

SERVIÇO

Programa de Capacitação nos Princípios da Prática Esportiva

Modalidade: Curso de Educação a Distância (EaD)

Carga horária: 80 horas/aula, com certificado emitido pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e pela Universidade Aberta do Nordeste (Uane)

Período de inscrições para o curso: até 30 de março

Inscrições pelo site: https://fdr.org.br/praticaesportiva/